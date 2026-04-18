Gajić je rekao da odlazak Viktora Orbana sa vlasti u Mađarskoj ne utiče na političku situaciju u Srbiji, i da opozicija u Srbiji nema takvog lidera kakav je Peter Mađar.

- On je uspeo da uradi nešto što opozicija ovde nije nikada razumela, već 12 ili 13 godina. Uzeo je Orbanu milion glasova! On je jedan profil koji je mogao da uzme glasove Orbanu. Mađar je jedan mlađi Orban, odrastao uz njega. Već vidim da od ovih 17 uslova koje je EU postavila pred njega 14 neće da ispuni. Ponaša se slično Orbanu, zato može i da pobedi - rekao je Gajić.

Gajić kaže da studentska lista nema nikakve veze sa tim, i da je to NVO lista.

- Ja sam autor te misli, pre više od godinu dana, da je dostižan cilj studenata da smene opoziciju. To će izgleda uspeti, a to uopšte nije dobro. Bez obzira koliko je opozicija slaba, koliko je grešila, tu ipak ima jedno iskustvo u organizacionom smislu. Demokratsko društvo ne može da funkcioniše bez opozicije - kazao je Gajić.

Advokat ističe da nije dobro da dođu nekakvi anarho-levičari koji preko plenuma hoće da odlučuju.