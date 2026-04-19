Navršava se 13 godina od potpisivanja Briselskog sporazuma, dokumenta kojim je trebalo da bude postavljen okvir za normalizaciju odnosa Beograda i Prištine, ali čiji ključni deo ni do danas nije sproveden.

Reč je o Prvom sporazumu o principima koji regulišu normalizaciju odnosa, potpisanom 19. aprila 2013. godine u Briselu. Sporazum ima 15 tačaka, a njegov najvažniji segment odnosi se na formiranje Zajednice srpskih opština (ZSO), obuhvaćene u prvih šest tačaka. Ipak, ni više od decenije kasnije, ZSO nije formirana.

Predstavnici Beograda na svim sastancima u Briselu, kao i u razgovorima sa međunarodnim zvaničnicima, insistiraju na hitnom osnivanju ZSO i rešavanju svih otvorenih pitanja kroz dijalog.

Sa druge strane, Priština nastavlja sa jednostranim potezima koje Beograd ocenjuje kao protivpravne, dok se položaj Srba na Kosovu i Metohiji dodatno otežava.

Briselski sporazum su 2013. godine potpisali tadašnji premijer Srbije Ivica Dačić i tadašnji premijer privremenih prištinskih institucija Hašim Tači, uz posredovanje tadašnje visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Ketrin Ešton.

Skupština privremenih prištinskih institucija ratifikovala je sporazum u junu iste godine, čime je obaveza formiranja ZSO i formalno potvrđena.

Prema dogovoru, Zajednica srpskih opština trebalo bi da obuhvati deset opština sa većinski srpskim stanovništvom, južno i severno od reke Ibar: Leposavić, Zvečan, severni deo Kosovske Mitrovice, Zubin Potok, Parteš, Ranilug, Novo Brdo, Gračanicu, Štrpce i Klokot. Predviđeno je i da članstvo bude otvoreno za druge opštine, uz saglasnost postojećih članica.

ZSO bi, prema sporazumu, imala statut, predsednika, potpredsednika i skupštinu, dok bi opštine članice kroz nju ostvarivale saradnju u vršenju svojih nadležnosti. Predviđena su i značajna ovlašćenja u oblastima ekonomskog razvoja, obrazovanja, zdravstva, kao i urbanog i ruralnog planiranja.

Aleksandar Vučić

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je povodom godišnjice da 19. april 2013. godine nije bio lak, već dan ispunjen kompromisima u gotovo nemogućim uslovima, ali da je taj sporazum u tom trenutku bio najmanje loše rešenje.

- I pre 13 godina i danas, kao predsednik Republike i tada kao prvi potpredsednik Vlade Srbije, bio sam zagledan u budućnost, želeo dobre odnose sa Albancima, verovao da njihov jedini cilj nije samo da proteraju Srbe, već da žele nekakav mir i stabilnost. Prevario sam se. Niti su oni to želeli, a mnogo manje od njih su to želeli oni koji su nas primoravali na sve to - rekao je Vučić za Kosovo onlajn.

Vučić za Kosovo onlajn Foto: Kosovoonline

On je izrazio uverenje da Priština neće formirati ZSO, dodajući da očekuje nove inicijative koje bi podrazumevale drugačija rešenja umesto Zajednice, ali ponovo u okviru sistema vlasti u Prištini.

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić ocenio je da ono što je Briselskim sporazumom obećano Srbima na Kosovu i Metohiji – ZSO kao garant njihovih prava – nije ispunjeno, te da ne postoji ni stvarna namera da se ta obaveza realizuje.

Đurić je naglasio da bez sprovođenja dogovora o ZSO ne može doći do ključnog pomaka u odnosima, a to je izgradnja međusobnog poverenja.

