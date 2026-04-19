Slušaj vest

Umesto da su ćutali zbog činjenice da učestvuju na istom skupu sa čovekom čija će jedina politička zaostavština biti teror i maltretiranje Srba, blokaderi su se time dičili po društvenim mrežama.

- Naša Stranka slobode i pravde je bila i suorganizator panela o Zapadnom Balkanu i pripremi strategija za borbu protiv autokrata, od Istoka do Zapada - napisala je Marinika Tepić na društvenoj mreži X.

Srđan Milivojević je, sa druge strane, učesnike skupa nazvao "globalnim progresivnim snagama", što bi valjda trebalo da se odnosi i na Kurtija.

- Danas smo u Barseloni na skupu Globalnih progresivnih snaga, kako bismo odavde poslali jasnu poruku: Pobeda studentske liste je sjajna vest za Evropu - rekao je Milivojević.

Dakle progresivnost i borbu za plemenite ideale nismo videli. Ono čemu svedočimo je još jedan dokaz da je blokaderska opozicija spremna da se uhvati u kolo i sa Kurtijem, kako bi planirali borbu protiv rukovodstva sopstvene zemlje.

Tako su prethodnih dana pokazali da više brinu za strane centre moći nego za građane, kada su se na svaki način dodvoravali evroposlanici Vuli Ceci, koja je ranije čak i fizički učestvovala na blokadama u Srbiji.