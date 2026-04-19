Istaknuta blokaderka s Medicinskog fakulteta u Beogradu, Lena Stokić, koja je u noći između četvrtka i petka ove nedelje na toj visokoobrazovnoj instituciji zajedno sa ostalim blokaderima izazvala potpuni haos divljaštvom, ima zanimljivu biografiju i put od studentkinje Medicinskog koja je, kako se navodi u videu koji se širi društvenim mrežama, fakultet morala upisati na engleskom jeziku jer bi drugačije ostala ispod crte, prve dve godine plaćala po 8.000 evra, a zatim se na III godini prebacila na redovno školovanje - i odlučila da ostalim kolegama blokira studiranje!

Naime, internet je Lenu Stokić vrlo brzo identifikovao kao glavnu blokaderku koja u noći incidenta na Medicinskom nije policiji dozvolila da uđe u zgradu fakulteta kako bi došlo do smirivanja situacije, jer blokaderi, besni zbog izgubljenih izbora za studentski parlament, nisu nikom dozvolili da izađe iz zgrade, i zapravo su sve držali kao taoce, dok su pozivali ostale blokadere da im se pridruže.

Toj sramoti pridodali su još jednu veću - prodekana za nastavu, profesora dr Vladana Živaljevića, su čak nazivali i ku*vinim sinom i pi***m.

Nasilje blokadera na Medicinskom fakultetu Izvor: Kurir

Predvodnica tih blokadera je gorepomenuta Lena Stokić, koja je divljala po fakultetu, a onda i telom blokirala ranije polomljen prozor, kako bi sprečila policiju da uđe u zgradu i zaustavi haos u režiji huliganskih blokadera.

Ona je, inače, i administrator blokaderske grupe MFublokadi, a svojevremeno je govorila kako je ona tu "da dovede Medicinski fakultet u red".

Lena Stokić (desno) u noći incidenta na Medicinskom Foto: Kurir

Video snimak o Leni Stokić koji se deli na internetu prikazuje kako je ova studentkinja Medicinskog fakulteta došla do "pozicije" da zavodi red.

I vrlo je jasno da je reč o još jednoj pripadnici "blokaderske elite" koja ima svaki vid luksuza: i da studentsku godinu plati 8.000 evra, i da izgubi studentsku godinu zbog svojih blokada i protesta - jer šta je to za njih?! Sitnica.

Kako je tekao blokaderski put ove studentkinje koju smo pre nekoliko dana videli na svim snimcima tokom talačke krize na Medicinskom fakultetu, pogledajte u videu u nastavku teksta: