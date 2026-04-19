Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić izjavila je da su opozicionari koji traže vanredne parlamentarne izbore umesto da se dogovore s predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, koji je jedina nadležna institucija, zapravo ušli u "rijaliti politiku". Kako je istakla, umesto da su otišli kod predsednika i zamolili ga da dogovore najbolji trenutak za izbore, opozicija se bavi spekulacijama o tome kada bi mogli da budu izbori, bez konkretnog dijaloga.

- Želite vanredne parlamentarne izbore, predsednik vas poziva, koji je jedina nadležna institucija za to, da se dogovorite, dakle vi vidite sada to je ta njihova rijaliti politika. U toj rijaliti politici, oni u Skupštini, na medijima koji ih podržavaju, na društvenim mrežama u stvari debatuju i spekulišu kada bi možda mogli da budu ti izbori, umesto da su otišli i tražili od predsednika, zamolili ga, rekli "mi mislimo da je ovo i ovo najbolji trenutak, da je ovo najbolji okvirni datum, predsedniče da li se vi slažete, da li mi možemo da postignemo neki dogovor?" Umesto toga, oni sada pričaju "e neće biti 28. juna, neće biti 10. jula, sačekajte nas dok smo mi na holideju", pa čekajte, što niste otišli kod čoveka i razgovarali o tome? - navela je Brnabić.

Brnabićeva je podsetila da je predsednik Vučić u prošlosti bio spreman da izađe u susret opoziciji i omogući vanredne izbore, kao što je to učinio u decembru 2023. godine, kada su opozicionari tražili vanredne parlamentarne izbore još u septembru. Vučić je tada odgovorio pozitivno, omogućivši izbore već u decembru.

- Ako postoji jedna stvar o kojoj ja mislim da niko nema sumnje - to je da možete da razgovarate sa Aleksandrom Vučićem i da je uvek, uvek pokazao da ne želi da iznenadi opoziciju, ili bilo kog drugog ko želi da učestvuje na izborima. Sećate se, mi smo imali vanredne parlamentarne izbore u decembru 2023. godine, on je izašao u susret čim su tada ovi iz opozicije otišli i dali mu pismo 11. ili 15. septembra "želimo vanredne parlamentarne izbore", on je rekao "okej, izvolite, decembar imate vanredne parlamentarne izbore." Zbog čega niste otišli da razgovarate sa njim? Zbog čega sada kukate i kukumavčite? - upitala je Brnabićeva.

Brnabićeva je takođe istakla da ljudi iz opozicije ne mogu očekivati ozbiljan odgovor ukoliko ne započnu konkretan dijalog.

- Da li će biti "kada smo mi na holideju ili kad smo mi na siti brejk desfinsciji ili smo ovamo ili onamo", pošto ne možete da uhvatite kada su više u Srbiji uopšte koliko putuju, što turistički, što ovi po Berlinu, Parizu, Strazburu, da se žale na svoju zemlju. Dakle zašto niste razgovarali sa predsednikom? Ja sam uverena da bi dobili jedan suvisli odgovor kao što su sada sa parlamentarnom većinom postigli dogovor, pa imaju jednu izvesnost. Pa ne možete da imate izvrsnost ako nećete da razgovarate - rekla je.