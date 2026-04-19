Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić položio je danas venac na grobno polje “Topole” povodom obeležavanja Dana sećanja na žrtve zločina genocida NDH u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu u Donja Gradina.

- Sa dubokim poštovanjem sećamo se svih nevino stradalih, svesni da je čuvanje istine naša trajna odgovornost. Njihova žrtva podseća koliko su mir, sloboda i ljudsko dostojanstvo dragoceni - napisao je Vučić na svom Instagramu.

Predsednik je istakao da ovaj Dan sećanja nije samo dug prema prošlosti, već i obaveza prema budućnosti da sačuvamo zajedništvo i ne dozvolimo da se ovakvi zločini ikada ponove.

- Na mestima stradanja ne govorimo glasno, ali šaljemo jasnu poruku u ime istine, pravde i trajnog pamćenja - poručio je Vučić.

On je takođe izjavio danas u Donjoj Gradini da revizija istorije ne postoji samo u Hrvatskoj, već da postoje pokušaji revizije istorije u dobrom delu sveta i da tome slobodarski narodi treba da se suprotstave. Vučić je, uoči cerenonije obeležavanja Dana sećanja na žrtve ustaškog zločina genocida u NDH, istakao da ljudi najčešće misle da ćutanjem ili sakrivanjem istine mogu da promijene to što se dogodilo.

- Zato je obaveza svih slobodarskih naroda, svih koji su pretpeli strašne tragedije da se tome suprotstave i da se bore za istinu. Mi ćemo nastaviti to da radimo - rekao je Vučić.

Donja Gradina: Dan sećanja na žrtve genocida u NDH Foto: Nemanja Nikolić

Naglasio je da će predstvnici Srbije i Republike Srpske svakog meseca da imaju sastanke kako bi u Donjoj Gradini napravili memorijalni centar, pošto mnogima od njih ne dozvoljavaju da posete Jasenovački cvet u Hrvataskoj, što je, kako je naveo, sramota samo po sebi.

Takođe, Vučić je izrazio zabrinutost zbog antisemitizma, koji se rađa, kako kaže, u dobrom delu Evrope.

- Prosto kao da je neko ponovo pustio duh iz boce. I svi zajedno moramo tome da se suprotstavimo - kazao je Vučić.

Kurir.rs/Srna

Ne propustitePolitika"OVA ZEMLJA JE NATOPLJENA LJUDSKIM SUZAMA I KRVLJU, ALI I OSVEĆENA MOLITVOM" Patrijarh Porfirije održao besedu žrtvama ustaških zločina i genocida u Jasenovcu
PolitikaUŽIVO VUČIĆ U DONJOJ GRADINI: Služen parastos, predsednik se poklonio žrtvama ustaških zločina i genocida u Jasenovcu (FOTO)
PolitikaSRBIJA JE SVETINJA! Vučićeva najnovija poruka nosi težinu vekova i slavne istorije: Ona je važnija od svih nas (FOTO)
Politika13 GODINA OD POTPISIVANJA BRISELSKOG SPORAZUMA: Obećanja ostala mrtvo slovo na papiru, Srbe na Kosmetu hapse, zatvaraju im škole i ambulante - SVET NEMO GLEDA
