Siniša Karan, predsednik Republike Srpske, prisustvuje danas Danu sećanja na žrtve ustaškog zločina - genocida u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu Donjoj Gradini.

Karan je rekao da je Donja Gradina sveta zemlja, i da je logor smrti Jasenovac večna opomena čovečanstvu.

- Dokaz do koje mere zlo može da ide kada postane ideologija. Nad srpskim narodom u NDH je počinjen genocid, to nije pitanje tumačenja, već istorijska činjenica potvrđena brojnim dokazima. Istinu ne smemo izgubiti, i upravo zato je narodna skupština RS 2015. godine usvojila deklaraciju o genocidu NDH nad Srbima, Jevrejima i Romima - kazao je Karan.

Donja Gradina: Dan sećanja na žrtve genocida u NDH

On ističe da je genocidna politika NDH bila javno formulisana, i da su tu politiku ustaše dosledno sprovodili.

- Republika Srpska je i nastala da se genocid nad Srbima više nikada ne bi ponovio. Usvajanjem deklaracije RS je postavila temelje i institucionalizovala pamćenje, da bi se ova istina čuvala i branila - rekao je predsednik Republike Srpske.

- U tom sistemu širom NDH stradalo je milion Srba, Jevreja i Roma. Sve su to bili ljudi sa imenom i prezimenom, ljudi čija je budućnost prekinula. Posebno je strašno što su u NDH postojali logori za decu, to je potpuni civilizacijski sunovrat. Zato je danas Donja Gradina i mesto opomene - naglasio je on.

Predsednik RS je rekao da neće biti dozvoljeno nikome da relativizuje istinu i zločine nad Srbima.

- Nećemo dozvoliti novi genocid nad srpskim narodom. I zato se posebno zahvaljujem Vama, predsedniče Vučiću, zato što ste to više puta jasno rekli. Zato danas, sa ovog mesta, poručujemo da istina o Jasenovcu neće biti umanjena niti promenjena. Istina o stradanju srpskog naroda biće sačuvana - rekao je Karan.

