Slušaj vest

Pulen Miroslava Aleksića, Miloš Pavlović prozvao je na društvenoj mreži Iks kolege iz opozicije zbog skandaloznog ponašanja nakon tragedija koje su pogodile Srbiju - masovnog ubistva u Osnovnoj školi ''Vladislav Ribnikar'', kao i posle jezivog masakra u Duboni i Malom Orašju.

Nakon ovih tragedija, opozicioini narodni poslanici Srđan Milivojević i Đorđe Miketić, javnosti dobro poznat po skandaloznom kućnom videu, kao i kopredsednica stranke Zajedno, BIljana Stojković, "brčkali" su noge u bazenu ispred Narodne skupštine, dok je cela Srbija bila zavijena u crno.

Skandalozno ponašanje iz jula 2023. godine njihov blokaderski kolega Pavlović izneo je kao podsetnik građanima Srbije uz poruku: "Kako lako zaboravljamo. Kako lako".

opozicija Foto: Printscreen/X

Ovo je još jedan od jasnih primera da uveliko vlada nesloga među redovima blokadera, ali i da po svemu sudeći. rat za prevlast u blokadera sada ulazi u žestoku fazu kada iz dana u dan sve više javnosti pokazuju svoje pravo lice i kako im je stalo do fotelja, a ne do brige o građanima.