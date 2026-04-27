Sinoćna emisija "Utisak nedelje" u kojoj su gosti bili predsednik Narodnog pokreta Srbije Miroslav Aleksić, profesor Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu Milo Lompar i sociolog Ivan Živkov izazvala je oštre reakcije istaknutih blokadera na društvenim mrežama i dodatno ogolila duboke podele i netrepeljivosti koje vladaju unutar opoziciono - blokaderskog pokreta!

Glavna meta napada bio je blokaderski profesor Lompar, koji je govorio o studentima blokaderima, opoziciji i političaru Vladanu Đokiću, a koji je poznat i po tome što je nekada bio na studentskoj listi, ali je izbačen od strane pojedinih grupacije sa studentsko blokaderske liste, o čemu je Kurir ranije pisao.

Novinar blokaderske Nove S Željko Veljković prokomentarisao je govor Lompara i rekao da bi on mogao samo da glumi "Duška Dugouška".

- Ovaj lik ne da nije najveći živi srpski intelektualac, nego od svega što govori, vredi samo ovaj glas kojim bi mogao da nasledi Nikolu Simića kao Duško Dugouško - napisao je Veljković na Iksu.

Jedan od ostrašćenih blokadera advokat Vladimir Terzić, podelio je svoje utiske nakon emisije i istakao da "njihovi ne mogu da se dogovore ni oko čega".

- Previše lidera, previše sujete, svi bi da budu prvi, niko neće da prizna da je neko drugi bolji kandidat ili frontmen. Sa druge strane, vlast ima jedan centar odlučivanja. Vučića. Njega slušaju, ne raspravljaju previše i zato deluju kao da znaju šta rade, i to im prolazi. Imamo društvo poslušnih glupaka i neposlušnih pametnjakovića - naveo je Terzić na Iksu.

Jedan od blokadera na Iksu je napisao da je profesor Milo Lompar izašao sa jedinim ispravnim stavom, a to je da studetska lista mora biti nacionalno - građanska.

Na taj komentar je drugi blokader odgovorio, što još jednom pokazuje koliko nesuglasica vlada među njima.

- Civilizacijska obaveza je ne složiti se sa bilo kakvim predlogom koji dolazi od Dveri. Pravilo je ako oni kažu crno, onda mora belo - naveo je korsnik na Iksu.

I dobro poznati blokader Vladimir Štimac obrušio se na opoziciju, istakavši da je "utisak nedelje da se opozicija nada/živi za taj trenutak da studentima zafali 3 odsto, a da oni (opozicija) magično pređu census, pa da konačno dočekaju svojih pet minuta i počnu sa ucenama.

- Ovo što sanjaju o 20 odsto nije smešno, nego je žalosno, jer ako stvarno veruju u to, onda mnogo ne izlaze iz svog balončića - napisao je Štimac na Iksu.

