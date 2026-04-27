kaže da ga i ne poznaje

Slušaj vest

Profesor Filološkog fakulteta u Beogradu Milo Lompar, gostujući u emisiji "Utisak nedelje", govorio je o političaru Vladanu Đokiću (nekad poznatom i kao rektor Beogradskog Univerziteta) i otkrio zbog čega ne podržava Đokića.

On je odgovarao na pitanje voditelje Olje Bećković - da li je upravo Đokić predsednički kandidat koji objedinjuje sve i koji bi mogao da bude stub referendumske atmosfere?

- Znate kako, on se na neki način jednom snažnom akcijom malo evropskih činilaca, malo naših građanski orijentisanih medija podigao na taj nivo. S druge strane, trpi snažnu kritiku državnih i u izvesnom smislu nacionalno orijentisanih. Tako da je on u tom jednom međuprostoru, ostaje da se vidi kad i kako će to na kraju izledati. Mnogo zavisi od ukupnog sastava koji će moći da se definiše. On je u ravnoteži onih koji su za njega i protiv njega - rekao je Lompar.

Prema Lomparovim rečima, Đokić je proizvod određenih spoljnih i medijskih pritisaka, a ne autentične podrške naroda ili intelektualne elite.

Na pitanje Bećkovićeve da li Đokić ima njegovu podršku, kao univerzitetskog profesora, Lompar je odgovorio:

- Ne bih mogao to da kažem, ja njega jako slabo poznajem - rekao je Lompar, čime je potvrdio da unutar krugova koji podržavaju blokade, ne postoji čak ni međusobno poznavanje.