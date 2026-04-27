Zaštitnik građana Zoran Pašalić izjavio je danas da ta institucija još čeka odgovor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu na 25 pitanja koja su upućena u vezi sa stradanjem studentkinje tog fakulteta. Jasno je da Filozofski fakultet ne žuri sa odgovorima u vezi sa stradalom studentkinjom. Rok je istekao, a odgovora još nema, i to najbolje pokazuje kolika je njihova želja za pravdom i kakav pijetet pokazuju prema stradaloj devojci.

"Obratili smo se Fakultetu i mi radimo onaj deo koji se tiče svih mogućih administrativnih grešaka, propusta, koji je broj osoba bio, kakav je organizovan i administrativno uređen ulazak, izlazak i boravak na fakultetu", rekao je Pašalić novinarima u Dečijem kulturnom cenrtru, pre konsultacija o Nacrtu zakona o zabrani korišćenja mobilnih telefona u školama.

Pašalić je naveo da su dobili "određeni broj odgovora", da je rok za odgvor istekao u nedelju i da čekaju da još pristignu odgvori poslati poštom.

"U odnosu na odgovare koje budemo dobili mi ćemo ili zaključiti ovo ili ćemo nastaviti dalje sa svim detaljima koje moramo da utvrdimo, a to su, u principu, oni mogući propusti koji se odnose na samu organizaciju rada i boravka na fakultetu", rekao je Pašalić.