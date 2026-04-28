Pojava mape BiH sa trećim entitetom, zasebnom hrvatskom federalnom jedinicom, ponovo je stavila Republiku Srpsku u centar geopolitičkih previranja u regionu. Kartu Bosne i Hercegovine iz Zagreba sa ucrtanom "Croat Republic" hrvatski analitičari vide kao pokušaj uspostavljanja ravnoteže tri naroda, ali za Republiku Srpsku (RS) svaka promena unutrašnjih granica ostaje neprihvatljiv scenario koji bi mogao radikalno promeniti budući put i status RS u regionu, napominju sagovornici Kurira.

Mapa nove BiH sa 'Croat Republic' - označena crvenom bojom Foto: Printscreen TradFest

Dejtonskim sporazumom jasno su definisane i granice Bosne i Hercegovine i između entiteta unutar BiH, a njihova promena zahteva konsenzus strana potpisnica sporazuma, kaže u razgovoru za Kurir poslanik stranke Ujedinjena Srpska u parlamentu BiH Milan Petković.

Nefunkcionalna

- Republika Srpska ne pristaje na bilo kakve promene granica, jer jer za nas Republika Srpska neprikosnovena i ono na šta smo mi pristali 1995. u Dejtonu, bio je minimum minimuma, te sigurno ne bismo dozvolili bilo kakvo prekrajanje ili slučajno oduzimanje teritorije Republici Srpskoj. Federacija BiH je stvorena saglasnošću volja Hrvata i tadašnjih muslimana, današnjih Bošnjaka.

Te odnose unutar Federacije BiH treba oni da rešavaju, a ono što je činjenica jeste da je ta federalna jedinica, entitet - nefunkcionalna i da se Hrvatima ograničavaju ili oduzimaju ustavom zagarantovana prava. Ali to je njihov problem i oni treba da ga reše, ali ne na štetu Srba i Republike Srpske - objasnio je Petković.

Advokat Milan Petković Foto: Privatna Arhiva

Glavna urednica portala Adriapress Milana Dukić kaže da je ideja o formiranju tzv. tređeg entiteta ponovo u centru pažnje, nakon što je u Zagrebu predstavljena sporna mapa Bosne i Hercegovine.

- I kao i mnogo puta do sada, otvorila je jedno od najosetljivijih pitanja - kako je ova zemlja uređena i da li može drugačije. Reč je o predlogu koji predviđa podelu BiH na tri jedinice: srpsku, hrvatsku i bošnjačku. To u praksi ne bi bila samo administrativna promena, već ozbiljan politički zahvat koji bi značio kraj sadašnje strukture federacije, ali i novo tumačenje Dejtonskog sporazuma - navela je Dukićeva.

Direktan udar

Prema njenim rečima, kada je reč o o Republici Srpskoj, njen položaj se, barem na papiru, ne bi drastično menjao.

Milana Dukić Foto: Privatna arhiva

- Ona već ima jasno definisan status, pa bi eventualna reorganizacija federacije mogla dovesti do svojevrsne ravnoteže između tri entiteta. Ipak, u političkom prostoru godinama se provlači i druga teza, ona o mogućem drugačijem putu Srpske, uključujući i ideju približavanja Srbiji, što dodatno komplikuje celu priču - kazala je Dukićeva.

Dodala je da bi najveće promene, bez dileme, osetila Federacija Bosne i Hercegovine, posebno bošnjački politički korpus.

- Podela na bošnjačku i hrvatsku jedinicu za mnoge predstavlja neprihvatljiv scenario, zbog čega i ne čude oštre reakcije iz Sarajeva, gde se ovakve ideje doživljavaju kao direktan udar na teritorijalni integritet države. I dok jedni u trećem entitetu vide rešenje za dugogodišnje političke blokade i način da se obezbedi ravnopravnost naroda, drugi upozoravaju da bi to moglo otvoriti vrata novim podelama, ali i dodatnoj destabilizaciji, ne samo u BiH nego i šire, u regionu - istakla je Dukićeva.

Zaključila je da ovo više nije samo teorijska rasprava i da, svaki put kada se ovakve ideje pojave u javnosti, one podsete na to koliko su odnosi u Bosni i Hercegovini i dalje krhki i koliko je teško postići dogovor o njenoj budućnosti.