Slušaj vest

Ideja trećeg entiteta u Bosni i Hercegovini sve češće se pojavljuje u javnom prostoru. Da bismo razumeli šta se danas predlaže, potrebno je vratiti se u prošlost. Tokom devedesetih godina postojala je Hrvatska Republika Herceg-Bosna, politička i administrativna struktura bosanskohercegovačkih Hrvata, koja je obuhvatala značajan deo teritorije i imala sopstvene institucije. Iako je ukinuta nakon rata i integrisana u Federaciju BiH, ideja posebne hrvatske teritorijalne jedinice nikada u potpunosti nije nestala.

Danas, gotovo tri decenije nakon Dejtonskog mirovnog sporazuma, ta ideja dobija novu formu i novi politički kontekst. Prema najnovijim medijskim navodima, u javnosti se pojavila mapa takozvane "Hrvatske Republike", odnosno trećeg entiteta koji bi obuhvatio većinski hrvatske delove Bosne i Hercegovine. Ova inicijativa izazvala je oštre reakcije u Sarajevu i otvorila pitanje da li je reč o političkom scenariju, medijskoj provokaciji ili mogućem pravcu budućih pregovora.

Suština ove ideje nije nova – predlog je da se postojeća Federacija BiH praktično podeli na dve jedinice, bošnjačku i hrvatsku, čime bi nastao treći entitet uz već postojeću Republiku Srpsku. Zagovornici tvrde da bi time Hrvati dobili punu političku ravnopravnost i veću institucionalnu kontrolu nad pitanjima identiteta, obrazovanja i političkog predstavljanja. Međutim, deo analitičara upozorava da bi takav model mogao da znači faktičku teritorijalnu podelu države i otvaranje „Pandorine kutije“ novih etničkih granica.

O ovim temama u emisiji "Usijanje" na Kurir televiziji govorili su Vinko Pandurević, general, profesor Predrag Marković, istoričar i Marko Lakić, urednik digitalnog izdanja "Politike".

Razgovor sa mladima o trećem entitetu

Putem Vibera u emisiju se uključio Veljko Džakula, koji je danas učestvovao na tribini u Petrinji upravo na temu trećeg entiteta u Bosni i Hercegovini. Razgovarao je sa srpskim i hrvatskim studentima o njihovim stavovima i percepciji ideje o oživljavanju Herceg-Bosne:

- Ta tribina je pre svega bila posvećena "Oluji" i kako mladi Srbi i mladi Hrvati gledaju na nju i sve u vezi s tim. Iskoristio sam priliku da ih upoznam i sa večerašnjom temom, jer je pitanje trećeg entiteta postalo veoma aktuelno i važno. U razgovoru sam ih pitao šta misle o tome i mogu vas iznenaditi da su svi imali pozitivno mišljenje – da bi treći entitet trebalo prihvatiti, ostvariti i priznati Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Složio sam se s njima, pre svega zato što bošnjačko rukovodstvo tokom proteklih 30 godina nije omogućilo Hrvatima iz Bosne i Hercegovine da izaberu svog člana Predsedništva. Umesto toga, kao građanska država, preuzeli su pravo da Bošnjaci biraju hrvatskog predstavnika, što je izazivalo nezadovoljstvo i osećaj omalovažavanja kod Hrvata u Bosni i Hercegovini.

On je dodao da je to pitanje za njih važno i iz još jednog razloga – podsetio je da je predsednik Tuđman pre više od 30 godina potpisao odricanje od Herceg-Bosne, odnosno od ideje da Hrvati imaju sopstveni entitet, prihvativši umesto toga zajednički entitet u okviru Federacije. Takođe je naveo da je u Dejtonu potvrđeno postojanje Republike Srpske kao posebnog entiteta, što, prema njegovom mišljenju, ide na štetu srpskog naroda.

Veljko Džakula Foto: Kurir Televizija

Složenost teritorijalne podele

Vinko Pandurević ističe da je ovo pitanje mnogo složenije nego što se na prvi pogled čini:

- Kada pogledate mapu i njene unutrašnje granice, jasno je da je gotovo nemoguće izvršiti podelu. Lakše je složiti slagalicu nego precizno razgraničiti šta kome pripada. Govori se o tri entiteta, ali mi već imamo određenu vrstu podele, Republika Srpska je, na primer, u posebnom statusu u Brčkom. Brčko je pod suverenitetom Bosne i Hercegovine i predstavlja multietničku sredinu – i srpsku, i hrvatsku, i bošnjačku. Treći entitet nije nastao ni pre godinu, ni pre deset godina. Još 1994. godine, u novembru, formirana je Federacija Bosne i Hercegovine i tada je prihvaćena podela u odnosu 51:49. Bosna i Hercegovina nije definisana tek u Dejtonu - tamo je potvrđena, ali je njena podela prethodno oblikovana kroz ženevske i njujorške principe. Hrvati tada nisu mogli da dobiju Herceg-Bosnu kao entitet, već su morali da idu korak po korak.

Vinko Pandurević Foto: Kurir Televizija

Moguće posledice i politički kontekst

Na pitanje o mogućim posledicama, uključujući rizik od konflikta u Bosni i Hercegovini i uticaj na Republiku Srpsku, Predrag Marković kaže:

- Treba imati u vidu da je muslimansko-hrvatska federacija delimično nastala i kao rezultat strahova Zapada, pre svega od stvaranja islamske države u Evropi. Hrvati su tada uključeni u Federaciju kako bi predstavljali ravnotežu. Srbima je data Republika Srpska, dok je Herceg-Bosna bila deo šireg kompromisa, u kojem su svi morali nešto da izgube. Hrvati su izgubili Herceg-Bosnu, a Srbi Republiku Srpsku Krajinu. Zbog toga je to rešenje od početka bilo nestabilno - Hrvati se danas osećaju majorizovano, a njihov položaj pokazuje šta bi se moglo desiti Srbima bez Republike Srpske.

Predrag Marković Foto: Kurir Televizija

Realnost na terenu

Marko Lakić smatra da mapa Bosne i Hercegovine deluje gotovo psihodelično i da je njena podela praktično neizvodljiva. Ističe da stvarnost na terenu pokazuje duboke podele – Mostar je i danas faktički podeljen grad, sa nekadašnjom linijom fronta koja i dalje simbolički razdvaja zajednice. Prema njegovim rečima, mnogi mladi Hrvati nikada nisu posetili Stari most niti istočni deo grada, dok pojedini Bošnjaci nisu odlazili u zapadni Mostar niti imaju uvid u život ljudi koji tamo žive.

Marko Lakić Foto: Kurir Televizija

- Nemaju Hrvati snagu da se izbore za to, a mislim da im ni muslimani to neće dozvoliti. Ono čega se pribojavam jeste da u pokušaju da se odnosi donekle relaksiraju ne dođe, uslovno rečeno, do novih smicalica na štetu Srba. U Sarajevu danas živi oko 1.600 Srba, dok ih je pre rata bilo oko 160.000. I sada se govori o zajedničkom životu, a u stvarnosti ga nema. To vam je Bosna i Hercegovina - zaključuje Lakić.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs