Pre nego što su zauzeli ministarske fotelje, mnogi članovi Vlade Srbije imali su sasvim obične, često i naporne prve poslove, daleko od politike i javne scene. Njihove prve zarade nisu dolazile lako, sticale su se iza tezgi na pijaci, u porodičnim radnjama, na benzinskim pumpama ili kroz fizički rad na selu, u građevini... Prema tvrdnjama ministara, upravo ti rani koraci oblikovali su njihov odnos prema radu, novcu i odgovornosti.

Svaka od njihovih priča o prvoj zaradi i slatkom trošenju nosi posebnu priču o odrastanju i sazrevanju. Kako su zaradili svoj prvi novac, na šta su ga potrošili i koje su lekcije tada naučili, otkrivaju u ličnim svedočenjima, o počecima, navikama koje se ne zaboravljaju i vrednostima koje ostaju i kada se stigne do samog vrha.

Jednu od najneverovatnijih priča sa nama je podelila ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević.

- Na kraju prve godine studija u Ženevi zaposlila sam se kao prodavačica u butiku "Kristijan Dior" i to mi je jedno od najlepših iskustava u životu. Javila sam se na oglas, koji je izašao u njihovim dnevnim novinama, i primili su me posle prvog razgovora. Novac koji sam zarađivala radeći kao prodavačica u "Dioru" mi je pomagao da olakšam budžet i finansiranje mojih studija koje su mi omogućili roditelji. Od zarađenog novca mogla sam da rentiram malo veći stan, posebno jer su troškovi života u Ženevi bili i ostali ekstremno visoki i taj moj posao mi je značajno rasteretio troškove - ispričala je za Kurir ministarka Lazarević.

Jagoda Lazarević
Jagoda Lazarević
