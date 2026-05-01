Pre nego što su zauzeli ministarske fotelje, mnogi članovi Vlade Srbije imali su sasvim obične, često i naporne prve poslove, daleko od politike i javne scene. Njihove prve zarade nisu dolazile lako, sticale su se iza tezgi na pijaci, na benzinskim pumpama ili kroz fizički rad na selu, u građevini... Prema tvrdnjama ministara, upravo ti rani koraci oblikovali su njihov odnos prema radu, novcu i odgovornosti.

Svaka od njihovih priča o prvoj zaradi i slatkom trošenju nosi posebnu priču o odrastanju i sazrevanju. Upravo takva je i priča ministarke za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja Milice Đurđević Stamenkovski. Ona sa ponosom priča za Kurir šta joj je značilo prvo radno iskustvo kada je kao devojčica prodavala voće iz porodične bašte.

Milica Đurđević Stamenkovski Foto: Instagram/djurdjevicmilica

- Prvi novac sam zaradila prodajući kajsije, jagode i grožđe iz porodičnih voćnjaka i vinograda. Imala sam 14 godina, ustajala sam prilično rano, kako bih što pre stigla da ukrasim tezgu, a popodne, pravo s pijace, išla sam da berem voće kako bih pripremila za sutrašnju prodaju. Novac sam štedela, jer sam prvi put shvatila koliko ga je lako potrošiti, a teško zaraditi. Sećam se da sam celokupan iznos potrošila na kupovinu novog televizora i renoviranje kupatila - prisetila se ona.

Milica za tezgom na pijaci Foto: Privatna arhiva

Kako priznaje, nosi jako lepe uspomene na taj period.

- Pijaca je košnica života. Potpuno je drugačiji doživljaj od kupovine u marketima. Svaka tezga je autentična priča. I danas vrlo često odlazim na pijacu, posebno na Đeram, gde moje prve kolege i dalje rade - otkrila nam je ministarka.