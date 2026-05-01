AJ' U DVAES MARKE DA NE MOŽETE POGODITI KO JE NA SLICI - PRODAVALA VOĆE NA PIJACI, A DANAS JE MINISTARKA! Tako je zaradila prvi novac, imala samo 14 godina
Pre nego što su zauzeli ministarske fotelje, mnogi članovi Vlade Srbije imali su sasvim obične, često i naporne prve poslove, daleko od politike i javne scene. Njihove prve zarade nisu dolazile lako, sticale su se iza tezgi na pijaci, na benzinskim pumpama ili kroz fizički rad na selu, u građevini... Prema tvrdnjama ministara, upravo ti rani koraci oblikovali su njihov odnos prema radu, novcu i odgovornosti.
Svaka od njihovih priča o prvoj zaradi i slatkom trošenju nosi posebnu priču o odrastanju i sazrevanju. Upravo takva je i priča ministarke za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja Milice Đurđević Stamenkovski. Ona sa ponosom priča za Kurir šta joj je značilo prvo radno iskustvo kada je kao devojčica prodavala voće iz porodične bašte.
- Prvi novac sam zaradila prodajući kajsije, jagode i grožđe iz porodičnih voćnjaka i vinograda. Imala sam 14 godina, ustajala sam prilično rano, kako bih što pre stigla da ukrasim tezgu, a popodne, pravo s pijace, išla sam da berem voće kako bih pripremila za sutrašnju prodaju. Novac sam štedela, jer sam prvi put shvatila koliko ga je lako potrošiti, a teško zaraditi. Sećam se da sam celokupan iznos potrošila na kupovinu novog televizora i renoviranje kupatila - prisetila se ona.
Kako priznaje, nosi jako lepe uspomene na taj period.
- Pijaca je košnica života. Potpuno je drugačiji doživljaj od kupovine u marketima. Svaka tezga je autentična priča. I danas vrlo često odlazim na pijacu, posebno na Đeram, gde moje prve kolege i dalje rade - otkrila nam je ministarka.
