Slušaj vest

Izbori u Srbiji su na pomolu i umesto odlaska na konsultacije i dijalog na koji je predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao više puta, kako predstavnike opozicije, tako i studente blokadere, izgleda da isti oni koji su izbore tražili sada sve više pripremaju teren za izborni neuspeh, pa traže nova opravdanja za mogući izborni krah.

Tako su studenti u blokadi Prirodno - matematičkog fakulteta u Novom Sadu na društvenoj mreži Iks objavili da bi "izbore mogli da očekuju u toku nekog od većih ispitnih rokova".

- Kao poslednju i najbedniju taktiku možemo očekivati izbore u toku nekog od većih ispitnih rokova kao i kampanju, jer će vlast koja se ničeg ne boji na taj način pokušati da smanji aktivnost studenata i efektivno ih uceni- ocene ili izbori. Jako jadno, ali će verovatno tako biti - naveli su studenti blokaderi.

Opet ista priča pred izbore - jedni tvrde da će se izbori održati tokom leta, kada njihovi birači možda neće biti prisutni zbog letnjeg odmora, dok drugi kažu da će izbori biti u vreme "većih ispitnih rokova".

Već smo u prethodnom periodu upravo od predstavnika blokadera - što opozicionih što onih koji podržavaju tzv. studentsku listu - čuli da će izbori biti 12. jula...

- Možda i hoće, možda i ne - rekao je predsednik Aleksandar vučić za TV Pink.

- Sve vam je u narednih šest i po meseci najkasnije, a možda i u dva i po meseca. U zavisnosti od situacije u državi i situacije u svetu, vodićemo se državnim interesima i razlozima. Verujem da će izbori biti demokratski - rekao je Vučić.

Do izbora ima vremena, a u narednom periodu ostaje da vidimo šta je sledeća stvar koja je problematična blokaderima kada je u pitanju datum njihoovg održavanja.