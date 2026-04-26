Parlamentarni izbori su na pomolu, a sve je izvesnije da deo opozicije već unapred priprema teren za izborni poraz, gde se sve češće čuju njihove izjave koje liče na traženje alibija i novih izgovora.

Tako je i predsednik Narodnog pokreta Srbije Miroslav Aleksić, govoreći o parlamentarnim izborima čiji termin još nije zvanično utvrđen, naveo za blokaderski N1, da bi mogli da se održe sredinom jula, ali i da deo opozicionih birača tada neće biti u zemlji. Istovremeno je priznao da, kada je reč o studentskoj listi, nemaju s kim da razgovaraju, jer ne znaju ni ko se na toj listi nalazi!

Ovakve izjave, kojima se već sada, pre nego što su izbori uopšte zvanično raspisani, licitira datumima i unapred opravdava potencijalni neuspeh odsustvom birača zbog letnjih odmora, predstavljaju klasičan primer političkog defetizma i traženja alibija za izvestan izborni krah, kaže u razgovoru za Kurir analitičar Dejan Lisica.

Haos bez hijerarhije i cilja

- Umesto da građanima ponude konkretan program, ekonomsku viziju ili rešenja za svakodnevne probleme običnog čoveka, predstavnici opozicije se ponovo bave tehničkim detaljima, izgovorima i međusobnim prebacivanjem odgovornosti. Potpuna dezorijentacija vidi se i u odnosu prema studentsko-blokaderskim listama i drugim potencijalnim partnerima, gde priznaju da ni sami ne znaju sa kim treba da razgovaraju, što samo potvrđuje da unutar opozicionog bloka vlada haos bez jasne hijerarhije i cilja - objašnjava Lisica.

Prema njegovim rečima, opozicija je svesna činjenice da narod ne vidi alternativu u ljudima kojima je lični interes uvek ispred državnog.

 - Oni već sada pripremaju teren za priču o nefer uslovima, kako bi opravdali sopstvenu nesposobnost da animiraju glasače. Istina je, međutim, daleko jednostavnija. Opozicija nema osećaj za potrebe običnog čoveka, njihov nastup je često arogantan i otuđen, a građani to prepoznaju i na svakim izborima im iznova uskraćuju poverenje - naveo je Lisica.

Dodao je da sa druge strane političkog spektra stoji ozbiljna državnička politika koja donosi stabilnost i vidljive rezultate, a protiv takve snage i jasnih argumenata, lideri opozicije, opterećeni sopstvenim lošim rejtinzima i nedostatkom ikakave ideje, nemaju nikakve šanse.

- Traženje izgovora u julu, avgustu ili sastavu nečijih lista samo je neuspešan pokušaj da se prikrije činjenica da ih narod jednostavno ne želi, jer u njima ne vidi ljude koji su spremni da rade za Srbiju, već isključivo za sopstvenu političku promociju - zaključio je Lisica.

