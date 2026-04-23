Predsednica Narodne Skupštine Srbije Ana Brnabić reagovala je na društvenoj mreži X, nakon što tzv. proevropska opozicija nije glasala ni za jedan evropski zakon danas u Skupštini Srbije, niti za ratifikacije sporazuma i konvencije.

Brnabić je komentarisala izjavu Pavla Grbovića da ''jasna proevropska alternativa mora biti garant promene vlasti i kursa Srbije''.Ona je u svojoj objavi navela sledeće:

- Jasna "proevropska" alternativa danas u Narodnoj skupštini nije glasala ni za jedan od "proevropskih" zakona, uključujući i Zakon o sprečavanju i suzbijanju trgovine ljudima i zaštiti žrtava! Nisu glasali čak ni za potvrđivanje Sporazuma između EU i Srbije o pridruživanju Republike Srbije zdravstvenom programu EU (EU4Health)! Oni koji svako malo u Briselu, Strazburu, Berlinu i ostalim evropskim centrima kritikuju Srbiju i lobiraju za nikad oštrije rezolucije i nikad teže sankcije protiv Srbije, u istoj toj Srbiji vode politiku "nije nam u interesu da usvajamo evropske zakone", a očigledno im sada nije u interesu ni da glasaju za ratifikaciju različitih sporazuma između Srbije i EU. Toliko - napisala je Brnabić.

Predsednica Skupštine tako je reagovala na izjavu lidera PSG koji je izjavio da je " jasna proevropska alternativa mora biti garant promene vlasti i kursa Srbije".

Podsetimo, narodni poslanici danas su izglasali sve predloge zakona i potvrdili sve sporazume i odluke sa dnevnog reda. Poslanici su, između ostalog, usvojili set trgovinskih zakona – Zakon o zaštiti potrošača, izmene i dopune Zakona o trgovini, kao i Zakon o trgovačkim praksama za određene vrste proizvoda.

"Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, zaključujem drugu sednicu prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2026. godini", rekla je predsednica Skupštine Ana Brnabić.