"OPOZICIJA TREBA DA SE POVUČE, NEMA ZRELOSTI, SPOSOBNOSTI I UMEĆA, NISMO DOSTOJNI": Boško Obradović se probudio iz političke penzije, pa opleo po opoziciji!
Nekadašnji lider Dveri Boško Obradović, nakon perioda medijskog odsustva, oštro je iskritikovao rad opozicionog bloka, ocenivši da su aktuelni lideri nesposobni da donesu promene i da je jedino rešenje kolektivno povlačenje sa scene.
Nakon duže pauze, Obradović se vratio u javni prostor, gde je gostujući u emisiji "Bez pardona" uputio kritike i opleo po opozicionarima.
- Opozicija jednostavno treba da se povuče. Nismo položili ispit. Nismo uspeli da se dogovorimo, nismo smenili ovu vlast. Nismo pokazali određenu zrelost, nismo pokazali sposobnost i umeće, da to uradimo. Svi mi koji smo se do sada bavili politikom - politička penzija. Nismo se pokazali, nismo zreli, nismo dostojni - kaže Obradović.
Kako je rekao, opozicija će raditi na svom ukrupnjavanju kada se raspišu izbori.
- Mi nismo ozbiljni, treba da se sklonimo. Ja sam se zato i sklonio. Opozicija će raditi na svom ukrupnjavanju kad se raspišu izbori, da bi preživeli u politici - kraj priče. U ukrupnjavanju na korist ovog naroda i države, u ukrupnjavanju koje ih lišava stranačkih i ličnih interesa, ali do toga neće doći, to nisu ti ljudi kojima su brige o opštem interesu na prvom mestu. Ili da shvate da to što su do sada radili - niko im ništa ne veruje, što izgleda da još nisu shvatili. U ovom trenutku na srpskoj političkoj sceni ko ima više od jedan, dva ili tri odsto? Niko u srpskoj opoziciji! Zato što je politička scena doživela debakl, zato što ljudi više ne veruju opozicionim političarima - kazao je Obradović.
Dodao je da je narod video ko je taj ko može da iznese promene i da to podržava.
- I sad mi, umesto da podržimo, mi to kočimo, kao opozicija branimo svoje mandate u skupštini, svoje finansiranje iz budžeta. Samo je pitanje da li mi opstajemo i onda ćemo napraviti neke nakaradne koalicione aranžmane kad se raspišu izbori, samo da bi prebacili tri odsto da nekako ostane nas pet u Narodnoj skupštini. Jel to smisao bavljenja politikom? - upitao je Obradović.
