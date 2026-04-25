Nekadašnji lider Dveri Boško Obradović, nakon perioda medijskog odsustva, oštro je iskritikovao rad opozicionog bloka, ocenivši da su aktuelni lideri nesposobni da donesu promene i da je jedino rešenje kolektivno povlačenje sa scene.

Nakon duže pauze, Obradović se vratio u javni prostor, gde je gostujući u emisiji "Bez pardona" uputio kritike i opleo po opozicionarima.

- Opozicija jednostavno treba da se povuče. Nismo položili ispit. Nismo uspeli da se dogovorimo, nismo smenili ovu vlast. Nismo pokazali određenu zrelost, nismo pokazali sposobnost i umeće, da to uradimo. Svi mi koji smo se do sada bavili politikom - politička penzija. Nismo se pokazali, nismo zreli, nismo dostojni - kaže Obradović.

Kako je rekao, opozicija će raditi na svom ukrupnjavanju kada se raspišu izbori.

- Mi nismo ozbiljni, treba da se sklonimo. Ja sam se zato i sklonio. Opozicija će raditi na svom ukrupnjavanju kad se raspišu izbori, da bi preživeli u politici - kraj priče. U ukrupnjavanju na korist ovog naroda i države, u ukrupnjavanju koje ih lišava stranačkih i ličnih interesa, ali do toga neće doći, to nisu ti ljudi kojima su brige o opštem interesu na prvom mestu. Ili da shvate da to što su do sada radili - niko im ništa ne veruje, što izgleda da još nisu shvatili. U ovom trenutku na srpskoj političkoj sceni ko ima više od jedan, dva ili tri odsto? Niko u srpskoj opoziciji! Zato što je politička scena doživela debakl, zato što ljudi više ne veruju opozicionim političarima - kazao je Obradović.

Dodao je da je narod video ko je taj ko može da iznese promene i da to podržava.

- I sad mi, umesto da podržimo, mi to kočimo, kao opozicija branimo svoje mandate u skupštini, svoje finansiranje iz budžeta. Samo je pitanje da li mi opstajemo i onda ćemo napraviti neke nakaradne koalicione aranžmane kad se raspišu izbori, samo da bi prebacili tri odsto da nekako ostane nas pet u Narodnoj skupštini. Jel to smisao bavljenja politikom? - upitao je Obradović.