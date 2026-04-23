Takozvana proevropska opozicija nije glasala ni za jedan evropski zakon danas u Skupštini Srbije, niti za ratifikacije sporazuma i konvencije!

Oni nisu glasali ni za Zakon o sprečavanju i suzbijanju trgovine ljudima, niti za potvrđivanje konvencije o Birou evropske konferencije civilnog vazduhoplovstva, kao ni za potvrđivanje sporazuma između EU i Srbije o pridruživanju Srbije programu EU for Health za zdravstvo.

Podsetimo na izjavu Biljane Đorđević iz ZLF, koja je na kolegijumu Narodne Skupštine Republike Srbije, održanom 15. aprila, izjavila: ''Nije nama u interesu da vi usvajate evropske zakone'', a danas su to i potvrdili.

Danas u Skupštini, u danu za glasanje, od 97 poslanika opozicije pojavilo se samo 27.

Narodni poslanici danas su izglasali sve predloge zakona i potvrdili sve sporazume i odluke sa dnevnog reda. Poslanici su, između ostalog, usvojili set trgovinskih zakona – Zakon o zaštiti potrošača, izmene i dopune Zakona o trgovini, kao i Zakon o trgovačkim praksama za određene vrste proizvoda.

"Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, zaključujem drugu sednicu prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2026. godini", rekla je predsednica Skupštine Ana Brnabić.