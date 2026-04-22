ne zezne ga samo kad je mrzi

Predsednica Skupštine Ana Brnabić je i na današnjoj sednici Narodne skupštine replicirala narodnom poslaniku Milošu Parandiloviću.

Lider stranke Novo lice Srbije svoje obraćanje u parlamentu završio je rečima "Grdno ste pogrešili, gospodo naprednjaci", nakon čega je usledio vrlo mlak aplauz (pre)ostalih opozicionara na sednici.

Reč je zatim uzela predsednica Skupštine koja je Parandiloviću prvo rekla da to nije nikakav problem, ali...

- Problem je što vi spavate više nego prosečna osmomesečna beba, to je veći problem. A i problem je, ne što ste vi ovde, nego što niste ovde, ali uzimate platu, to je veći problem za građane Republike Srbije - rekla je Brnabićeva.

Podsećamo, pre dva dana replika Ane Brnabić na to što joj se poslanik Miloš Parandilović obratio sa "TI", izazvala je buru smeha u Skupštini.

- I da vam kažem Miloše, to što smo gej i Vi i ja, ne znači da možemo da budemo na ti. Je l u redu? Nemojte tako - rekla je Brnabićeva, a legendarne replike podsetite se u videu: