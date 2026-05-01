Lider Ekološkog ustanka Aleksandar Jovanović Ćuta gostovao je na kanalu Slavija info, gde je govorio o predstojećim parlamentarnim izborima i davanju podrške njegove stranke studentskoj listi.

Ćuta je naglasio je da je predsednik Aleksandar Vučić pobedio u deset lokalnih samouprava, a onda podsetio voditelja na pitanja u vezi sa izborima koja se, kako je rekao, stalno postavljaju na drugim televizijama.

- Kad će biti izbori? Imate li komunikaciju sa studentskom listom, ko predstavlja studentsku listu? To su sve tako maglovite neke razlivene stvari. To je jedna slika koja je potpuno nejasna. Umesto toga da se napravi jedan jasan plan da se zna koji i ko su ljudi koji vode tu priču. Mi još uvek ne znamo ništa - rekao je Jovanović.

Što se tiče Ekološkog ustanka, rekao je da će sačekati da vide ljude na toj (studentskoj) listi.

- Ja ne sumnjam da će to biti ljudi od ugleda i sa težinom, sa dobrim namerama i sa kapacitetom stvarno da vidimo leđa Vučiću. Od toga će zavisiti da li ćemo mi izaći na te izbore ili ne. Blanko podršku ne dajem nikome. Zato što sam se nagledao mnogih lista i mnogih ljudi koji su bili stvarno super, ali ne želim da sumnjam. Samo želim da vidim te ljude. Od toga će zavisiti podrška Ekološkog ustanka, tj, eventualno naš izlazak na izbore - kazao je Ćuta.

Komentarisao je i promenu vlasti u Mađarskoj i tom prilikom rekao da je Evropska unija uložila novac da do te promene dođe.

- Da nije te Evropske unije koja je uložila veliki novac da dođe do promene vlasti u Mađarskoj... nije Orban pao zato što je desničar, nego zato podržava Putina. Zato što nije hteo da uvodi sankcije Putinu i zato što je stao na tu stranu i rekao jasno ne ovima koji hoće da ostave Mađarsku bez nafte i gasa. Onaj ko neće da se priključi toj ekipi koja je protiv Putina - laku noć - naglasio je Ćuta.