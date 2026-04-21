Dok se uveliko licitira sa datumima vanrednih parlamentarnih izbora, studenti blokaderi, koji mesecima zahtevaju upravo te vanredne izbore, iskoristili su bazu podataka građana koji ih podržavaju za akciju koja je sve osim političke kampanje!

Naime, na mejlove građana, koje su u decembru ostavili studentima prilikom skupljanja potpisa, stigao je zadatak za lepljenje nalepnica po gradu! Mejlom su dobili uputstvo za skidanje materijala koji treba da odštampaju - reč je o sloganu "studenti pobeđuju" - a onda te nalepnice lepe gde stignu: od kontejnera do saobraćajnih znakova. Umesto programa, vizije ili političkog pravca, građani su tako besplatna pešadija pokreta koji, prema rečima sagovornika Kurira, osim recikliranih slogana i nedostatka ideja, nema šta drugo da ponudi.

- Od danas pokrećemo akciju da slogan koji ih najviše nervira osvane na svakom ćošku, svakoj banderi i svakom ulazu u Srbiji. Želimo da, kad god izađu na ulicu, vide samo jednu poruku: Studenti pobeđuju! - napisali su studenti u blokadi na društvenim mrežama.

Nisu svi sa oduševljenjem dočekali ovu gerilsku akciju. Mnogo građana uputilo je kritike ističući da su očekivali više komunikacije sa pokretom koji podržavaju, više odgovora na brojna pitanja na koja ne odgovaraju mesecima.

Oblik marketinga

Upravo je takva akcija, u odsustvu političkih ideja i organizacije, prema rečima profesora na Fakultetu političkih nauka Milana Petričkovića, jedino što je preostalo studentima blokaderima.

- To je oblik marketinga za koji oni misle da može da ima određene efekte, uprkos tome što su već jednom obmanuli javnost. Celokupne te aktivnosti počivaju na protivpravnim osnovama, jer u zakonu Univerziteta postoji rečeno pitanje njegovog statusa - da su fakulteti zabranjeni prostori za bavljenje politikom. Oni koji ih organizuju, koji su im mentori i logistika dobijaju određena uputstva, a ovo je jedno od takvih, da se pred predstojeće izbore proba, da se na takav način izvrši animiranje, pokretanje i upumpavanje socijalne energije - rekao je Petričković.

Milan Petričković, profesor na FPN Univerzitetu u Beogradu

Prema njegovim rečima, studenti u blokadi nemaju ništa da ponude građanima, jer imaju minimum političkog znanja.

- I onda u nastupima od fakulteta do fakulteta imamo opcije pokušaja da se deo biračkog tela pridobije. Ono što je tu ključno jeste da nemaju ništa što bi u javnom mnjenju bilo izloženo kao plan i program. Postavlja se pitanje kakav je njihov stav, koji je nepostojeći, prema elementarnim pitanjima unutrašnje politike, pitanje podeljenosti koje su blokade unele u državi, ekonomske stabilnosti, održavanje čitavog sistema - nemamo ništa što je ponuđeno kao potencijalni vrednosni okvir, koji bi opredelio deo građana da glasa za njih - naveo je profesor Petričković.

Nisu ovo devedesete

Za profesora na Filozofskom fakultetu Vladimira Vuletića, posao koji studenti blokaderi trenutno obavljaju je nešto već viđeno.

- Nisu originalni, to je radio omladinski pokret Otpor sa nalepnicom "Gotov je", koji je vodio borbu za svrgavanje sa vlasti Slobodana Miloševića. I Srpska napredna stranka i predsednik Vučić imaju svoj slogan pod nazivom "Srbija pobeđuje". Očekivao sam od mladih ljudi nešto novo i originalnije, ali su pokazali da toga nema i prikazuju nešto što je postojalo i postoji - naveo je Vuletić.

Dodao je da kada pričamo o studentima, ljudi ne znaju ko su oni i za šta se bore.

- Mi ni ne znamo ko su ti ljudi koji šalju građanima poruke, znamo da je to jedan deo studenata. Postavlja se pitanje koji studenti su u pitanju i o kome govorimo? Studenti blokaderi su izgubili na izborima i za studentski parlament na Medicinskom fakultetu u Beogradu i kako misle, pogotovu takvim postupcima kao što je slanje mejlova i poruka, da pobede bilo gde, kada su izgubili na jednom takvom ozbiljnom fakultetu. Ono što je problem jeste što sada nisu devedesete godine - zaključio je Vuletić.