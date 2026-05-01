Slušaj vest

Žaklina Tatalović, perjanica blokaderske N1, uhvaćena je u laži koja, iako smo još u prvoj polovini 2026, pretenduje da postane skandal godine - barem kad je reč o novinarima u Srbiji - a novi dokazi koji datiraju još iz 2018. potvrđuju da ovo nije bila slučajna greška, već sistemska laž koja je trajala skoro deset godina i koja je upravo doživela svoj totalni krah.

Naime, Tatalovićeva već godinama širi izmišljotinu kako je unuka pokojnog akademika Nikole Hajdina, a u jednom trenutku je na društvenoj mreži Iks podelila intervju ovog čuvenog arhitekte, i napisala u kakvim je srodničkim vezama sa njim.

- Pamet sam povukla na babinog brata, deda Nikolu - hvalila se Žaklina na Iksu 2018, a u objavi je vrlo samouvereno podelila naslovnu "Nedeljnika" sa jednim od poslednjih Hajdinovih intervjua (preminuo je u julu 2019. godine).

Tvit Žakline Tatalović iz 2018. o dedi Hajdinu Foto: Printscreen X

Odavno se moglo zaključiti da je perjanica N1 izmislila rodoslov, odnosno da Nikola Hajdin ima samo brata, pa samim tim Žaklinina baba nije njegova sestra!

- Rođen je 1923. u Vrbovskom u Gorskom Kotaru i dobro poznaje svoje korene: izgleda da zna svaki zaseok i svaku porodicu, etimologiju imena. Hajdini potiču iz sela Hajdine. Novi predsednik SANU je u Gorskom Kotaru, uz majku Božicu, oca Manojla i brata Georgija, proveo srećno detinjstvo... - piše u biografiji koja je objavaljena kada je Nikola Hajdin došao na čelo SANU (predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti bio je od 2003 do 2015. godine).

Da, mogli smo odmah zaključiti - ali zaista ko je vodio računa o onome što Tatalovićeva piše po Tviteru.

I tako bi to ostalo, možda bi Žaklina Tatalović u kampanju za izbore - kao jedan od kandidata na tzv. studentskoj listi - krenula sa marketingom "Ja - unuka Nikola Hajdina", sve dok njen N1 nije s ponosom objavio tekst na portalu pod nazivom - "ŠTA BI REKAO DEDA ŽAKLINE TATALOVIĆ KADA BI DANAS VIDEO STUDENTE NA SVOM MOSTU". (reč je o mostu "Sloboda" u Novom Sadu, koji je Hajdin projektovao)

I tu je Žakina kula od karata pala!

Naime, redakciji N1 obratio se sin akademika Hajdina - prof. dr Rade Hajdin i u dopisu naglasio da Žaklina Tatalović širi dezinformacije tvrdnjom da je unuka Nikole Hajdina.

Demanti unuka Nikole Hajdina Foto: Printscreen

- Danas u video prilogu kao i u tekstu na vašem sajtu se navodi da je vaša novinarka Žaklina Tatalović unuka moga pokojnog oca akademika Nikole Hajdina. Ja sam sin jedinac moga oca i imam tri sina koji su jedini unuci moga oca. Tatalović ne poznajem i nikada je na nekom familijarnom skupu nisam video. Molim vas da ovu dezinformaciju korigujete ili da gđa. Tatalović razjasni u kakvim je to ona rodbinskim odnosima sa mojim ocem i samim tim i sa mnom - navodi se u dopisu Radeta Hajdina redakciji N1.

Portal N1 je nakon toga obrisao tekst.

Foto: Printscreen X

A umesto da objasni zašto je lagala o slavnom dedi, Žaklina Tatalović je po svom dobro razrađenom običaju nadobudno delila lekcije svima koje to zanima!

- Stalni pokušaj diskreditacije drugoga je uvek odraz sopstvene slabosti, a ne stvarne moći - napisala je na Iksu.

Međutim, Tatalovićku su odmah poklopili komentarima, a jedan od najoriginalnijih bio je:

- To je nešto što bi i moj deda Dušan Silni rekao.

Jedan od jačih komentara Foto: Printscreen X

Slučaj reporterke N1 komentarisao je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, naglasivši da je laž o akademiku Nikoli Hajdinu benigna u ono odnosu na ono što su blokaderi i blokaderski mediji dosad izmišljali.

On je naveo da je loše kad se, da bi ispao veći moraš da se dičiš lažnim poreklom, a ne nečim što sam možeš da uradiš, ali to je zaista sitnica u odnosu na sve ono drugo.

- Kakve su laži pravili? Šta je sve ta žena i mnoge druge, šta, šta su sve izgovarali? Kakve su izmišljotine i laži izgovarali? Ovo je samo, onako, kafanski blam i ništa više od toga - zaključio je Vučić.