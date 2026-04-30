Ne janjava bruka posle raskrinkane laži Žakline Tatalović, novinarke N1, koja je pominjana kao kandidat studenata Univerziteta u Kragujevcu, a koja godinama tvrdi kako da joj je nekadašnji predsednik SANU Nikola Hajdin - deda!

Nakon što je prava porodica pokojnog akademika Hajdina demantovala da je Žaklina unuka akademika Hajdina, Žaklina Tatalović se od sramote od srede više ne javlja na telefon, a sada se našla i na udaru svojih kolega koji bukvalno ismevaju Tatalovićevu i preko društvenih mreža joj poručuju da oni bar znaju ko im je deda.

Tako je Antonela Riha na društvenim mrežama napisala ko su bile njene dede.

- Da se i ja pohvalim: meni jedan deda bio kamenorezac/klesar a drugi nadničar - napisala je ona na mreži Iks otvoreno se podsmevajući podsmevajući lažima Žakline Tatalović.

Žaklina Tatalović je više puta ranije pričala da joj je akademik Hajdin deda, ali na njene intervjue niko nije obratio više pažnje sve dok je tokom studentskog protesta u Novom Sadu 1. februara prošle godine, tokom jednog živog uključenja na N1, voditeljka Danica Vučenić nije pitala o "dedi Hajdinu".

To uključenje pratila je i stvarna prava pokojnog akademika i odmah demantovala da je Žaklina unuka akademika Hajdina.

Raskrinkana još jedna laž Žakline Tatalović

Redakciji N1 obratio se prof. dr Rade Hajdin, jedini sin akademika Nikole Hajdina, i potrdio da Žaklina Tatalović širi dezinformacije!

- Danas u video prilogu kao i u tekstu na vašem sajtu se navodi da je vaša novinarka Žaklina Tatalović unuka moga pokojnog oca akademika Nikole Hajdina. Ja sam sin jedinac moga oca i imam tri sina koji su jedini unuci moga oca. Žaklinu Tatalović ne poznajem i nikada je na nekom familijarnom skupu nisam video. Molim vas da ovu dezinformaciju korigujete ili da gđa Tatalović razjasni u kakvim je to ona rodbinskim odnosima sa mojim ocem i samim tim i sa mnom - naveo je tada Rade Hajdin, posle čega je redakcija N1 izbrisala stranicu na kojoj Žaklina priča o "svom dedi" Nikoli Hajdinu.

Foto: Printscreen

A koliko daleko je među blokaderima išla pomama i širila se laž o Žaklini Tatalović svedoči i tvit iz 2019. godine koji se širio društvenim mrežama, a u kojem se navodi da je Žaklina Tatalović bila, ni više ni manje, ne samo unuka Nikole Hajdina, već i potomak Nikole Tesle!

Foto: Pritnscreen

Da nije tužno i žalosno, bilo bi smešno. I to baš mnogo!

