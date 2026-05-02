Slušaj vest

I pored toga što je najnovije istraživanje agencije Faktor plus pokazalo da, kada bi izbori bili održani ove nedelje, Srpska napredna stranka (SNS) osvojila ubedljivo najveći broj, odnosno 46,4 odsto glasova, predsednik Aleksandar Vučić jasno je stavio do znanja da će konačan termin izazaka na birališta zavisiti pre svega od interesa države i njenih građana, a s obizirom na nestabilnu geopolitičku situaciju u svetu koja traje već duže vreme.

Analiza Kurira pokazuje da je ovom transparentnošću šef države uliva sigurnost građanima da su svi politički procesi u Srbiji mudro izvagani, promišljeni i planirani, ali i da bezuslovno demantuje sve pokušaje blokadera i njihovih medija da predstave da se "Vučić boji da raspiše izbore jer zna da gubi", jer brojke pokazuju nešto sasvim suprotno.

Prof dr Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije kaže da je predsednik Vučić ovim pokazao da će ispuniti svoje reči da je će parlamentarni izbori biti održani ove godine, odnosno da je "ovo izborna godina", ali da sumnnja da je to zapravo obradovalo one koje su izbore i tražili.

dr Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije

- Još početkom aprila, Vučić je počeo konsultacije sa predstavnicima političkih stranaka, a pozvao je sve druge političke aktere na dijalog, između ostalog i kako bi se diskutovalo o vanrednim izborima. Međutim, nažalost, imali smo situaciju koja se već ponavlja, a gde predstavnici tzv. studentskog pokreta koji su i zahtevali izbore se nisu ponovo odazvali pozivu na dijalog, a to nisu učinili ni predstavnici parlamentarne opozicije koja je takođe zahtevala raspisivanje izbora. Dok predsednik države radi sve transparento i jasno stavlja svim političkim akterima do znanja kada bi mogli biti izbori, sa druge strane čujemo samo optužbe poput "odavno bi raspisao izbore da misli da pobeđuje". Ne samo ovo najnovije, već i prethodna istraživanja javnog mnjenja pokazivali su ubedljuvu dominaciju SNS i Vučića, a čini se da podrška njima samo raste dok drugoj strani opada - govori Miletić i naglašava da se u ovakvim situacijama najbolje vidi razlika između običnog političara i državnika:

- Neko drugi bi, videvši prednost svoje stranke u istraživanjima, bez razmišljanja raspisao izbore vođen samo mišlju o svojoj pobedi. Međutim, Vučić je ovim pokazao još jednom da razmišlja kao pravi državnik, da vodi promilšljenu i izvaganu politiku i da su mu interesi zemlje na čijem je čelu na prvom mestu. Ovde nema mesta ishitrenim rešenjima, situacija na međunarodnom planu je veoma teška i komplikovana, u svetu je velika kriza sa energentima koja se može dodatno produbiti, mnogi strahuju od svetskog sukoba još širih razmera... Takođe, vidimo da ni u regionu situacija nije najbolja jer je jasno zašto je recimo stvoren vojni savez Tirane, Zagreba i Prištine i sve to mora da se uzme u obzir. Dok predstavnici opozicije i tog tzv. studentskog pokreta često misle da je politika nešto što se radi "ad hoc", istina ne može biti dalja od toga. Srbija vodi promišljenu politiku i političke strategije i procesi se ozbiljno i mudro planiraju i predsednik ništa ne prepušta slučaju ili ličnim i stranačkim interesima. Država nije i ne sme biti igračka ničijih interesa!

Da podsetimo, SNS bi osvojio 46,4 odsto glasova kada bi se izbori održavali u ovu nedelju, čime bi ostvarila ubedljivu prednost nad svim drugim političkim akterima, ali i nad tzv. "studentskom listom - Vladan Đokić" koja bi imala od 28,7 odsto glasova, pokazalo je najnovije istraživanje agencije "Faktor Plus". Analiza Kurira pokazuje da je čak i samo uključivanje neformirane i nepoznate liste u ovakvo istraživanje neoboriv dokaz da je Srbija slobodno i demokratsko društvo, ali i da će se rejting blokadera neminovno dodatno smanjivati kada budu poznati imena kandidata ili program.

Foto: Damir Dervišagić

- Da me pitate da li bismo sutra održali izbore, svakako da ne. U ovakvoj situaciji je nemoguće. Znate, oni polaze od sebe... Uvek oni koji imaju male procente, oni uvek u svemu vide igru. Jer oni misle da je samo igra ili neko svetsko čudo ih sprečilo da nemaju veće procente koje tako u velikom, u velikoj meri zaslužuju. I uvek polaze od sebe. Situacija je stabilna kod nas, ali ja ne znam kakva će biti za mesec ili dva - rekao je Vučić i dodao da će se po ovom pitanju "voditi državnim interesima".

Vučić je rekao da smo imamo veliku krizu u svetu po pitanju energenata, ljudi to ovde ni na sat nisu osetili.

- I vidite kako i oni koji hoće moju glavu, koji hoće rušenje, nikada nisu stali negde u red pa da sad kupuju nešto mnogo zato što imaju poverenje u svoju zemlju. Zato što znaju da je ovo ozbiljna država. Zato što znaju da ovo nije država kao u vreme kada su oni vladali. Znaju da je ozbiljna država i kada kažemo da nečega imamo dovoljno, da imamo dovoljno. A pri tome vam ja ne garantujem da će sve da bude idealno, niti može da bude idealno ukoliko se ovakva situacija u svetu nastavi - pojasnio je predsednik,