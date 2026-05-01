Slušaj vest

Analiza Kurira pokazuje da je čak i samo uključivanje neformirane i nepoznate liste u ovakvo istraživanje neoboriv dokaz da je Srbija slobodno i demokratsko društvo, ali i da će se rejting blokadera neminovno dodatno smanjivati kada budu poznati imena kandidata ili program.

Politički analitičar Nebojša Obrknežev kaže za Kurir da smatra da je prednost SNS-a čak i mnogo veća i da će tek rasti zbog dosadašnjih rezultata, dok će podrška blokaderima opadati čim prestanu se kriju iza pojma "studenti".

Nebojša Obrknežev, Centar za društvenu stabilnost

- Ipak, čini mi se da ni ove brojke nisu baš toliko tačne jer kada se krećete među narodom po Srbiji vidite da podrška SNS-u raste svakim danom, jer je to stranka koja ima politiku u koja je u poslednjih 14 godina pokzala da je platforma za stabilnost, mir, ekonomski napredak zemlje, od zdravstva, školstva, do energetike i infrastrukture. Sa druge strane, nažalost, mi živimo u vreme kada je pojam "studenta" diskreditovan i degradiran zbog poteza nekih ljudi koje smo gledali u poslednjih godinu dana i ne zna se ni šta danas predstvalja taj pojam. Iza reči "studenti" damas se kriju ljudi od 50 ili 60 godina, što nije problem, ali to onda nisu nikakvi studenti. Kriju se ljudi koji su i glumci i sportisti i doktori, ali koji nemaju nikakve veze sa politikom. Oni nemaju politički platformu niti program sa jasnim i ciljanim naglaskom za bolji život građana Srbije, već samo nešto što bi se moglo opisati kao: "da skinemo Vučića, i da ga ne vidimo više". Smatram da to neće proći - govori Obrknežev i dodaje da će podrška blokaderima padati kada se bude saznalo ko je tačno na listi i za šta se zalažu:

- Kada građani vide da su tu i levi i desi, da su tu ljudi koji ne mogu da sednu za sto i da se dogovore ni jedni sa drugima, a kamoli sa nekim trećim zarad građana Srbije, ti glasovi će se dodatno rasuti. I među samim blokaderima vladaju sukobi, preverianja, a verujem da ćemo i u narednom periodu svedočiti njihovim izjavama koji samo dodode do konfuzije i zbunjenosti kod građana. Blokaderi napadaju vlast kako društvo nije dovoljno slobodno, ali u kojoj zemlji bi moglo da se desi da u istraživanje bude uključeno nešto što niko ne zna ko je i šta je? Smatram da je nap narod ima dva velika politička iskustva: prvo je 5. oktobara kada se i kuso i repato skupilo na jednu listu pod plaštom demokratskim promena, a od promena smo dobili rasturenu državu, a od demokratije - demon-kratiju. Sa druge strane, imamo i nedavni primer Mađarsks gde su građani glasali za nekog ko je ipak političar sa platformom i sutradan posle izbora su se probudli sa 27 zahteva iz Birsela. Mislim da su se to isto jutro pokajali... Siguran sam da naš narod neće dozvoli da se ovde desi nešto slično i da Srbija izgubi mir i stabilnost za koji se SNS borio toliko godina.

Još samo tri liste iznad cenzusa Da podsetimo, istraživanje Faktor plusa je rađeno terenski tokom aprila, na uzorku od 1.000 ispitanika. Osim naprednjaka i studentske liste, još tri opcije prešle bi cenzus: - proevropska opozicija koja bi imala 8,6 odsto glasova - Socijalistička partija Srbije 5 odsto - lista doktora Branimira Nestorovića 3 odsto glasova.

Vladimir Pejić, izvršni direktor agencije Faktor plus kazao je da je SNS posle turbulentnog perioda uspela da zadrži svoje biračko telo i da ostane najjača politička snaga, ali i naglasio da, kada je reč o "studentskoj listi", ostaje pri ranije iznetom stavu da nije do kraja metodološki ispravno da se ona meri na ovaj način.

Foto: Kurir Televizija

- Studentska lista ne postoji formalno. Ljudi koji su se u istraživanju opredelili za ovu opciju su u najvećoj meri protiv vlasti. Oni ne podržavaju određenu politiku ili ljude već su isključivo protiv vlasti. Neformalni naziv Studentska lista je te ljude homogenizovao. Ne možemo da kažemo da su to svi ljudi koji će glasati protiv vlasti niti da će glasati samo za ovu listu - objasnio je Pejić.