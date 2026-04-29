Najava velikog skupa Srpske napredne stranke na Vidovdan već sada otvara pitanje političke snage i kapaciteta organizacije na domaćoj sceni. Dok se jedni odlučuju za unapred planirane, jasno definisane i masovne događaje, prijavljene čak tri meseca ranije i sa ambicijom da okupe više od 100.000 ljudi, drugi, kojima su prethodnih godinu i po blokiranje fakulteta i nasilje bili glavno političko delovanje, i dalje ostaju u okvirima neformalnih, tajnovitih i sporadičnih okupljanja, svakako bez jasne ideje, strukture i odgovornosti.

Ministar za javna ulaganja Darko Glišić otkrio je u utorak da je u ime SNS, u skladu sa zakanom, prijavio veliki skup u Beogradu, koji bi trebalo da bude održan od 26. do 29. juna. On je rekao i da očekuje više od 100.000 ljudi. S druge strane, blokaderi pripremaju "letnju sezonu skupova", a prvo veliko okupljanje, kako otkrivaju mediji koji ih podržavaju, biće održano u poslednjoj nedelji maja u Beogradu.

Razlika koja je uočljiva već u najavio skupova dve političke opcije nije samo tehničke prirode, već govori o ozbiljnosti pristupa SNS-a, njihovoj političkoj infrastrukturi i sposobnosti mobilizacije, ocenjuju sagovornici Kurira. Oni smatraju da skup na Vidovdan deluje kao demonstracija organizacione moći i političke stabilnosti, ali i kao svojevrsna uvertira za predstojeće izbore.

Potpredsednik Centra za nacionalnu politiku Ljubomir Đurić kaže za Kurir da je značajna poruka kada neko, poput SNS-a, okupljanjem na Vidovdan pokaže da ima ozbiljnu organizaciju i kapacitet da planira unapred.

Ljubomir Đurić

- To u politici nije mala stvar. Takvi događaji uvek nose i određenu simboliku, posebno kada su vezani za datume koji imaju šire značenje u društvu. S druge strane, različiti politički akteri koriste i različite pristupe. Neko ide na velike, unapred organizovane skupove, neko na fleksibilnije oblike delovanja, u zavisnosti od strategije i okolnosti u kojima rade. U tom smislu, veliki skupovi pre svega govore o organizaciji i sposobnosti mobilizacije, što jeste važan politički signal, ali ne mora nužno da predstavlja i preciznu sliku izborne podrške - ocenjuje Đurić.

Politički analitičar Marko Miškeljin naglašava za Kurir da najavljeni skup SNS-a za Vidovdan nije samo politički događaj.

Marko Miškeljin

- To je jasna demonstracija organizacione snage koja je u potpunosti u skladu sa zakonom. Sama činjenica da je skup prijavljen tri meseca unapred pokazuje poštovanje procedura, institucija i pravila igre, što je temelj svake ozbiljne države. Upravo ta kombinacija političke moći i institucionalne discipline izdvaja SNS u odnosu na ostatak političke scene. Nasuprot tome, takozvane gerilske akcije i skupovi bez jasno definisanih termina, uz izostanak transparentnosti, ostavljaju utisak improvizacije i pravne nesigurnosti. Kada se političko delovanje odvija bez jasnog okvira, to ne govori o snazi, već o nedostatku kapaciteta da se funkcioniše unutar sistema. U tom kontekstu, Vidovdan može predstavljati uvod u izborni proces, ne samo kroz brojnost okupljenih već i kroz poruku biračima o tome ko deluje u skladu sa zakonom i poseduje organizacionu stabilnost, a ko ostaje na nivou ad hok poteza i neformalnih inicijativa - zaključuje .