Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas: "Uspećemo da guramo zemlju napred. Rad, ozbiljnost i odgovornost uvek su pobeđivali".

Predsednik Vučić danas je prisustvovao otvaranju trening centra za dualno i celoživotno obrazovanje pri Mašinskoj školi "Pančevo". Nedugo potom oglasio se na Instagramu i poslao snažnu poruku.

"Za nas je, na kraju krajeva, najvažnije mir, stabilnost da odbranimo i sačuvamo, a onda zajednički svojim radom, napornim radom, uspećemo da guramo zemlju napred. Bez rada uspeha nema, bez rada napretka nema, i rad, ozbiljnost i odgovornost uvek su pobeđivali", poručio je Vučić.

Predsednika Srbije jutros je u Pančevu dočekalo više od 3.000 ljudi kako bi mu pružilo podršku.

"Čestitam vam praznik rada, bez rada uspeha nema", rekao je Vučić okupljenima.