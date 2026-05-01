Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas: "Uspećemo da guramo zemlju napred. Rad, ozbiljnost i odgovornost uvek su pobeđivali".

Predsednik Vučić danas je prisustvovao otvaranju trening centra za dualno i celoživotno obrazovanje pri Mašinskoj školi "Pančevo". Nedugo potom oglasio se na Instagramu i poslao snažnu poruku.

"Za nas je, na kraju krajeva, najvažnije mir, stabilnost da odbranimo i sačuvamo, a onda zajednički svojim radom, napornim radom, uspećemo da guramo zemlju napred. Bez rada uspeha nema, bez rada napretka nema, i rad, ozbiljnost i odgovornost uvek su pobeđivali", poručio je Vučić.

Predsednika Srbije jutros je u Pančevu dočekalo više od 3.000 ljudi kako bi mu pružilo podršku.  

"Čestitam vam praznik rada, bez rada uspeha nema", rekao je Vučić okupljenima.

On je podsetio na reči Mihajla Pupina "Znanje, to su zlatne lestvice kojima se ide u nebo, znanje je svetlost koja osvetljava naš put kroz život" i naglasio da danas namerno to govori u hramu znanja, gde se jasno vidi budućnost koja nije apstraktna, nije daleka, već je konkretna, opipljiva i izgrađena ljudskim rukama.

