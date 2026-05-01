Aleksandar Vučić obilazi trening centar za dualno obrazovanje u Pančevu

10.58 - Odgovori na pitanja novinara

Na pitanje o ugovoru Instituta u Vinči i ruskog Rosatoma, što se našlo na meti napada medija u regionu, Vučić je poručio:

- Na to mi je toliko glupo da odgovorim da nemam reči. Mi se mučimo, da pravimo neke lekove, a oni misle da pravimo atomsku bombu. Bezveze mi je da odgovaram na to, široko im je polje kada hoe hoće da lupaju gluposti - rekao je on.

Na inicijativu kongresmena da se tzv. Kosovo integriše u NATO, predsednik kaže da su to radili preko Hrvatske kroz vojni savez.

- Imaćemo uskoro nekakve važne vežbe, razgovaramo sa SAD, nadamo se da se to neće dogoditi. Borićemo se da se to ne dogodi. Postoje četiri članice NATO koje nisu priznale Kosovo. Hajde da sačekamo da vidimo - dodaje Vučić.

N1 piše da je naša radna nedelja najduža u Evropi, a produktivnost pada, na šta predsednik kaže da je pad minimalan.

- Nećemo imati problem sa time, već sa našim navikama. Samo nemojte da govore o stopi nezaposlenosti. I ja nisam zadovoljan sobom, moraću da se borim više. Ja ne razumem ljude koji čeznu za time da rade što manje. Čuo sam izjavu direktora jednog javnog preduzeća, prepirali smo se oko toga. Ja sam rekao da je rad stvorio čoveka, a on mi je rekao, a napravi štos: Al je nerad stvorio gospodina. I onda sam se nasmejao, i rekao loš sistem je stvorio takvog gospodina kao što si ti. A rad stvara pravu gospodu - kazao je predsednik.

On je zapitao da li je neko morao da radi da dovede Brose i ZTF ovde.

- Znate li koliko smo razgovora imali sa njima. Ja sam imao po 6-7 razgovora i sa jednima i drugima. A možete da mislite koliko je drugih timova razgovaralo. I jedino što pitaju ovde kada ćemo manje da radimo. Znate li kolika je stopa bolovanja? U nekim delovima Srbije i po 20 odsto. Kada dođu letnji radovi na njivi idemo i na 30 odsto. Hajde da se pogledamo u oči i govorimo poštenim jezikom - kazao je on.

Nikada se neću zalagati za nerad, dodaje predsednik.

- Meni nije bilo teško ni danas da ustanem i dođem ovde. Šta da radim, da trčim po polju ili da se sunčam. Ja za to neću biti, a neka izađu sa sloganom nerad pobeđuje, a plaćaće neko drugi. Bez rada nema plata i penzija. Što nam nisu gradili puteve i pruge? Zato što je neko morao da radi, neće od nerada. 50.000 ljudi uvek može da živi od tašna, mašna kombinacija, a zemlja živi od rada.

Na izjavu Danijela Raspopovića iz SSP da se Vučić za zdravlje građana interesuje samo u kampanji, predsednik ističe da je iz blata podignut KC u Nišu.

- Nije bio ni u planu, pa smo ga uradili. Uradili u dve faze KC Vojvodina, uradili tri bolnice kovid, kada je to bilo najvažnije. I četvrtu. Uradili KC Beograd koji je kao spejs-šatl. I još radimo, kao da ste otišli u Klivlend ili Hjuston. Uradili bolnice širom Srbije, idite u Vranje, Leskovac, Kikindu, Prokuplje za koji dan. Idite u Loznicu da vidite, ili u Smederevskoj Palanci uskoro. Gradimo porodilište i u Nišu, Beogradu, mnogim drugim mestima - rekao je Vučić.

On je tražio da se navede samo jedna bolnica koju su uradile prethodne vlasti za 12 godina.

- Samo jednu navedi, u celoj Srbiji. Imaš li je sine? Nemaš. Samo jednu navedite da su uradili u 12 godina. Opljačkali sve fabrike, bilo para kao pleve, a bolnicu nijednu nisu uradili. Ljut sam zato što sam rekao da imamo veliki broj starih ljudi u udaljenim mestima, koji žive sami, i tražio sam da se naprave pokretne ambulante, nije teško jednom nedeljno da pruži podršku i pregleda ljude, da ih izleči. Smanjićemo smrtnost dramatično. Pre dva ili tri meseca sam rekao, a dobijam odgovor o procedurama i tenderima. Neko mora da preuzme odgovornost, životi ljudi su u pitanju - naglasio je predsednik.

E sada ćemo da uradimo, neću više da trpim to, kazao je on.

- Lično ću da odem u nekoliko sela, da vidite koliko to znači tim ljudima. Ne mogu svi da dođu u Beograd, Niš ili Novi Sad. Uskoro krećemo u izgradnju KC Kragujevac - rekao je Vučić, i dodao da će biti izdvojena ogromna sredstva.

Na pitanje kada će biti urađena važa poveznica sa Rumunijom, predsednik kaže da je pitanje da li prvo da se radi most kod Vinče preko Dunava i završavanje obilaznice.

- Ili da radimo brzu saobraćajnicu prema Vršcu i Rumuniji. Ovo prvo nismo stavili u plan, ali morali smo, i sada zavisi od situacije u svetu. Do Vidovdana ćete dobiti odgovor, ne znamo šta je važnije, ali moramo da izaberemo. Objektivno, ovo prvo je važnije, ali je ovo drugo mnogo jeftinije, tako da mi je bliže srcu. Zato sam samo rekao da mi je nekada lakše da neko pitanje izbegnem, ne zato što nemam odgovor - dodao je predsednik.

10.46 - Obraćanje predsednika Vučića

Predsednik Vučić je poručio prilikom obraćanja u Mašinskoj školi da je posebno srećan što je za 1. maj danas ovde.

- Ovde smo da slavimo rad i budućnost rada, a ne nerada. Budućnost onih koji žele da se bore za sebe, svoje porodice, na najbolji način, trudoljubivo, marljivošću. Pupin je napisao da je znanje lestvica koja nas vodi u nebo. Ovde vidimo budućnost koja je konkretna, opipljiva, izgrađena ljudskim rukama - kazao je on.

Ovo je simbol vere u mlade naraštaje, dodaje Vučić.

- Uvek smo se pitali zašto mladi odlaze. Zato što su na drugim mestima imali bolju priliku. A najvažnija prilika je obrazovanje i privredni ambijent. I ne mislim na obrazovanje zbog dobijanja diplome, već obrazovanje koje osobu čini sposobnom i spremnom za uslove tržišnog rada - naglasio je predsednik.

Dodaje da nije dovoljno da pozovete mladu decu i da im pokažete utakmicu, i da im kažete uradi tako.

- To sam naučio u trenerskoj školi. Mora da se ode u salu, da se ponavlja bezbroj puta da bi to moglo da se automatizuje. Moramo da učimo i radimo da bismo to primenili u praksi. Naučio sam to od Šimona Peresa. Tamo od 14 godine dva sata dnevno deca moraju da provedu u radu, a da stari moraju da uče dva sata da bi dopunili svoje znanje. Svet se menja brže nego ikada - kazao je on.

Vučić ističe da želi da vidi veće interesovanje kod naših kompanija za dualno obrazovanje.

- Bez ovoga ozbiljnih planova za budućnost nema. Sve ovo služi da bi nas pripremilo za život u kom će ovi mladi dečaci i devojčice sami donositi odluke i birati svoj put. Tu smo pokušali da se ugledamo na najjače ekonomije u Evropi. Nemačku, Švajcarsku, Dansku... Nedostaje nam mnogo toga, iako sam mnogo zahvalan Kancelariji za dualno obrazovanje na svemu ovome, ja verujem da možemo još više - istakao je predsednik.

Dodaje da mi u obrazovanju imamo 10 nedelja manje nego Švajcarska svake godine.

- Ajde mi kažite kako da nadoknatimo 70 dana? I na to nema odgovora, kažu da Vučić hoće da ubije sve, najduži je radni dan... Moramo sebe da menjamo, da bismo bili što uspešniji. Želim da se zahvalim nemačkoj vladi, vama vaša ekselencijom, ne samo za novac, već i za brigu i za to što nas na neki način naterate da uložimo u prave stvari i pravu opremu. I veoma sam srećan što ćemo imati još 50 miliona evra da uložimo baš u ovakve stvari - rekao je on.

Zahvaljujući ovoj deci imaćemo sutra više penzije, poručio je predsednik.

- Beskrajno sam zahvalan svima koji učestvuju u ovome, bilo je teško ući u ovo, mnogo je bilo otpora. Ovo su ogromne promene, i donose strahoviti progres za zemlju. Na ovome ćemo morati da istrajavamo, molim da se u Novom Sadu dodatno povede računa. Svako dete sam pitao odakle je. Dvoje dece su iz Pančeva, ostali su iz okolnih manjih mesta. Time ćemo zaposliti ljude i iz ruralnih sredina - kazao je Vučić.

Zanimanja koja se uče ovde neće pojesti veštačka inteligencija, poručio je predsednik.

- Eto prilike za mlade ljude da dobro zarađuju i imaju siguran posao u budućnosti. Mnogo vam hvala svima - rekao je on.

10.41 - Obraćanje ambasadorke Anke Konrad

Ambasadorka Nemačke Anke Konrad kaže da joj je zadovoljstvo što danas prisustvuje otvaranju ovog trening centra u Pančevu.

- Dualno obrazovanje u Nemačkoj ima dugu tradiciju, bliska veza školstva i kompanija su sastojci za velika dela. Pozitivne reakcije koje sam videla potvrđuju ovaj pristup. Zato je Nemačka rešila da podrži uvođenje dualnog obrazovanju u Srbiji, kao deo podrške malim i srednjim preduzećima - kazala je ona.

Dodala je da je u planu i dalje modernizacija, u skladu sa ciljevima koje je Vlada Srbije postavila u okviru planova Srbija 2030-2035.

10.00 - Počeo obilazak centra za dualno obrazovanje

Posle kratkog obraćanja predsednik Vučić je krenuo u obilazak centra za dualno i celoživotno obrazovanje.

Njemu su rukovodioci centra objasnili kako šta funkcioniše, i poručili su da je ostvarena odlična saradnja sa nemačkim kompanijama.

- Zato su Nemci najbolji, planiraju za budućnost, planiraju za radnike - rekao je Vučić.

U razgovoru sa mladim Jožefom, predsednik se interesovao kakvi su uslovi i šta želi da bude.

- On želi da bude automehaničar. Sa ovim znanjem koje dobije ovde, njega će pozvati svaka kompanija. Odličan si izbor napravio Jožef - rekao je predsednik mladiću.

Ono što je problem je što nemamo dovoljno srpskih kompanija uključenih, dodao je predsednik.

- U Nemačkoj 400.000 kompanija radi kroz dualno obrazovanje. Ne ljudi, nego kompanija, a kod nas svega 1200. Znam da ih ima, ali po volumenu ljudi to su kod nas suštinski strane kompanije. Mi moramo sebe i svoje navike da menjamo - naglasio je on.

Centar za dualno obrazovanje u Pančevu

U razgovoru sa nemačkom ambasadorkom Anke Konrad, predsednik je još jednom istakao važnost dualnog obrazovanja.

- Mislim da je Handesblat objavio, ili neki od nemačkih časopisa, da ćemo na Balkanu imati veliki nedostatak radne snage. To će biti veliki problem. Iako imaju zagarantovanu platu i dobar posao - rekao je Vučić, na šta ga je rukovodstvo škole obavestilo da se upisuje oko 20 ljudi godišnje.

Dodaje da je razgovarao sa švajcarskim predsednikom Gi Parmelanom, koji mu je otkrio da je bio zanatski šegrt, a da je na kraju postao predsednik.

On je potom pričao sa devojčicom iz Omoljice, vukovcem, koja se obučava u ovom centru.

- Tebi sada ide normalno srednja stručna škola, kada kreće bilo kakav staž? Odmah! I dobija platu za ovo - rekao je predsednik.

Naglasio je da su zemlje poput Nemačke i Danske ostvarile ogromne privredne uspehe zahvaljujući dualnom obrazovanju.

- I mi smo imali problem sa time, a onda smo tu zaostali i moramo da regenerišemo. Ako će ona da ima 1.500 evra platu, onda je to sasvim drugačije. To deca moraju da znaju, a ne da čekaju posao od 800 evra koji je nešto lakši. Ona posle može da završi fakultet i da radi šta želi, a da ima odličnu platu - dodaje predsednik.

On je obišao i mašinsku radionicu, u kojoj su se u tom trenutku obučavali đaci.

- CNC operatera nam treba samo tako - naglasio je Vučić.

Kod nas obuka traje 10 nedelja kraće nego u Švajcarskoj, kazao je on.

- Ja sam već danas video kako me svi napadaju, pošto kažu da je u Srbiji duže radno vreme nego u regionu. Pa zato nešto i možemo da uradimo više, bez rada ne može ništa. Dakle oni rade 47 nedelja godišnje, u Švajcarskoj, a mi 15 nedelja ne radimo godišnje. Ako nešto ne promenimo mi tih 70 dana ne možemo da nadoknadimo, bar malo moramo da smanjimo razliku - dodaje Vučić.

Mladićima koji se obučavaju za rad na CNC mašinama, koji u celom svetu sada predstavljaju maltene najtraženije radnike, Vučić je kratko poručio:

- Svaka vam čast deco, odlično ste izabrali. I zahvalite se roditeljima na tome. Verujte mi, za 10 godina ćete znati zašto sam vam to rekao.

On je potom obišao simulatore u ovom centru, gde se deca uz pomoć instruktora obučavaju za vožnju.

Predsednik je zatim obišao robotičku radionicu, gde ga je jedan mladić na obuci upoznao sa time šta radi.

9.54 - Vučić stigao u Pančevo, kratko obraćanje okupljenima

Predsednik je stigao u Pančevo nešto pre 10 časova, gde je pozdravljen aplauzima i povicima "Aco Srbine".

- Hvala vam na veličanstvenom dočeku, važne su ovo stvari, i zato hvala našim partnerima iz Nemačke i svima koji su se trudili da urade ovaj trening centar. Mi smo doveli dve velike kompanije u Pančevu, to su ZTF i Brose, ali ostaje nam da uradimo još mnogo stvari, da završimo školu, vodovod u Vojlovici, ali i mnogo puteva u okolnim mestima - rekao je on.

Predsednik kaže da su ovde u Pančevu ljude maltretirali godinu i više dana.

- Nikada ništa za ovaj grad nisu uradili, a nama ostaje da gledamo kako ćemo da popravimo uslove, sačuvamo rafineriju i naše ljude, i siguran sam da ćemo uspeti - kazao je predsednik.

Čestitam vam praznik rada, bez rada uspeha nema, rekao je Vučić.

- Hvala na divnom dočeku, mnogo vas volim. A uskoro se spremite, Srbija pobeđuje - kazao je predsednik i opet je pozdravljen aplauzima.

Sve spremno za dolazak predsednika

U Pančevu je sve spremno za dolazak predsednika Vučića, gde se okupilo više od 3.000 ljudi sa transparentima podrške.

