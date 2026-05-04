Portparol Evropske komisije Markus Lamert izjavio je danas da ne postoji odluka o zamrzavanju fondova za Srbiju, već da Komisija kontinuirano procenjuje ispunjenost uslova za korišćenje sredstava iz evropskih finansijskih instrumenata.

Lamert je na dnevnoj konferenciji Komisije rekao da je to deo uobičajene primene ovih instrumenata i važi tokom celog procesa, uključujući i fazu svakog zahteva za isplatu u okviru Plana rasta.

- Procene su u toku - rekao je Lamert.

Na pitanje novinara da li će Srbiji biti zaustavljena isplata sredstava iz predpristupnih fondova (IPA), ponovio je da se "ništa nije promenilo".

- To smo više puta ponovili danas. Kontinuirano procenjujemo i pratimo situaciju, što je deo procesa - rekao je Lamert.

Istakao je da su stalne procene Evropske komisije usmerene na to da li su relevantni uslovi ispunjeni, uključujući fazu svakog zahteva za isplatu u okviru Plana rasta.

- Do sada smo izrazili zabrinutost zbog nedavnog usvajanja pravosudnih zakona u Srbiji i očekujemo da u potpunosti sprovede hitno mišljenje Venecijanske komisije. Pažljivo pratimo naredne korake. Istovremeno, nastavljamo da podržavamo Srbiju na njenom putu ka EU i očekujemo napredak u ključnim reformama, naročito u oblasti vladavine prava, osnovnih prava i demokratskih principa - rekao je Lamert.

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos prethodno izjavila je da EK i dalje razmatra da li će Beogradu isplatiti sredstva predviđena Planom rasta.

Kurir Politika/RTS

