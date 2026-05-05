Iako smo jednom od najstrašnijih primera blokaderske spremnosti da krenu u bratoubilački rat svedočili prošlog leta kada je razularena rulja pokušavala da spali žive ljude u prostorijama Srpske napredne stranke (SNS) u Novom Sadu, gorko podsećanje da se od takvih i sličnih ideja nije odustalo javnost je ponovo dobila u nedelju uveče.

Naime, na blokaderskoj Novoj S voditeljka Olja Bećković upitala je Vladimira Obradovića iz Stranke slobode i pravde (SSP) Dragana Đilasa: "Kako se dolazi do smene vlasti", na šta je on odgovorio: "U Srbiji teško", čime je indirektno priznao je i on svestan da blokaderska opozicija ima male šanse da pobedi vlast u izbornoj utakmici.

Međutim, sve je eskaliralo uključenjem jednog gledaoca koji je na pitanje voditeljke "koja je njegova ideja za promenu vlasti", odgovorio: "Ovde će se na kraju završiti obračunom, ima dovoljno ljudi koji imaju želju i volju za krvlju"!

Profesor Fakuleteta političkih nauka Milan Petričković kaže za Kurir da blokaderi pokušavaju da Srbiju sa demokratskih pozicija vrate u nekakve retrogradne i nedopustive elemente koji su davno prevaziđeni u politici, kao što su anarhija i upotreba sile.

- U svakom demokratskom društvu, opozicija mora da postoji i da bude korektivni faktor, da bude kritički raspoložena, uz davanje alternativa, a ne ovakav galimatijas gde se ne zna ko pije, a ko plaća. Ovde se izgubila granica između tzv. studenata, opozicije, istrošenih lidera prošlih vremena koji su već pokušali da unište ovu državu, ali izgleda da misle da svoj posao uništenja nisu završili do kraja. Tačno je da oni takvi ne mogu da dobiju izbore, ali ne možemo se voditi onim Makijavelističkim "cilj opravdava sredstvo". Šta bi oni drugo mogli da ponude osim prolivanja krvi sopstvenog naroda?! Uz sve to, blokaderski mediji, za koje tvrdim da su sve osim medija, normalizuju takav narativ, bolesne pretnje i pokušavaju da stvore utisak da je nasilje dozvoljeno zarad nekakvog njihovog "višeg" interesa. Oni ne mogu da dobiju izbore ne zbog odsustva demokratije u zemlji, već zbog toga što nemaju ša da ponude - objašnjava prof Petričković i napominje da će predstojeći izbori biti od "istorijskog značaja upravo zato što će narod birati između demokratije i anarhije":

- Cilj tih nazovi medija je hibridno dejstvo kako bi se u stvorila energija i društveni kontekst u kome je dozvoljeno sve, samo ako je protiv vlasti, pa čak i nečija fizička likvidacija! Hoće da predstave sebe kao elitu, a zapravo, u socijalnom kontekstu mogu da kažem da imaju bolestan vrednosni stav. To je ogromna pošast u svakom društvu, jer pokušavaju da naprave uzavrelu atmosferu, da izazovu Majdan, da krene brat na brata! I sve to zato što ne mogu poštenom izbornom trkom da dođu na vlast. Pa jel to demokratija ili su pozivi na dijalog demokratija? Takvi narativi su i krivično delo i nadležne institucije bi trebalo da ih sankcionišu, ali i sve koji ih promovišu.

Politički analitičar Nebojša Obrknežev podseća za Kurir da su blokaderi od samog starta pokušavali da stvore maksimalne podele u društvu, da ga ga polarizuju, i da okrenu "braću i kumove jedne protiv drugih".

- Nasilje je od samog starta bilo jedini politički program koji su blokaderi sprovodili i nudili, a njihovi finansijeri zdušno podržavali što logistički, što novcem, dok su sa druge strane blokaderski mediji takav narativ normalizovali. "Ili si sa nama ili si protiv nas i zaslužuješ sve najgore", bila je njihova glavna poruka. Skoro svaki dan smo slušali pozive na nasilje, na "dinstanje", "pumpanje" na bacanje u reku, na vešanje... Ne zaboravimo da su pozivali na lustraciju svih koji nisu na njihovoj strani, nisu morali čak ni da budu za aktuelnu vlast, za blokadere je drugi najveći greh bio da živiš svoj život i budeš politički neutralan. Pričali su o demokaratiji, a sprovodili su sve osim demokratije! Očekivano je da se u delu njihovih sledbenika, nakon ovakve retorike i svih nasilnih akcija koji su sprovodili, stvorio osećaj da je to jedini način, da je to prihvatljivo i šta više - poželjno. I ovako vlada velika polarizacija u društvu, blokaderi su prekidali dugogodišinja prijateljstva i kumstva, ako je taj neko samo razmišljao svojom glavom ili imao drugačiji politički stav. Zamislite dokle to ide? Sada bi da prolivaju našu krv! Srećom, znam da im država Srbije to neće dozvoliti, a predsednik Aleksandar Vučić skoro svakodnevno poziva na smirivanje tenzija, dijalog i moli svoje pristalice da ne reaguju na provokacije i govori da su to "naše zabludele sestre i braća" - govori Obrknežev i dodaje:

- Oni konstantno pokušavaju da naprave neku lažnu referendumsku atmosferu, ali gde pitanje nije: "da li glasate za ili protiv Vučića", već je pitanje života i smrti, dok je bi na delu trebao da bude jedan noromalni demokratski proces - izjašnjavanje građana na biralištima. Blokaderima je davno postalo jasno da ne mogu pobediti na poštenim i demokratskim izborima, jer ih je narod prozreo i jednostavno ih neće, ali moraju da opravdaju ogromne pare koji su dobili od svojih finansijera za obojenu revoluciju i da za rušenje države. Kako bi opravdali svoj izborni poraz, oni sada pokušavaju da pripreme teren za narativ da u startu nisu ni mogli da pobede, kako bi pokušali da na ulici preuzmu vlast. Najvažnije je da će država sačuvati mir i stabilnost kao i do sada!