Predsednica Narodne Skupštine Srbije Ana Brnabić najavila je danas da će poslanici o izmenama izbornih zakona, koji se uskladjuju sa preporukama ODIHR-a, raspravljati u nedelji od 18. maja, kao i da je plan da oni budu usvojeni do kraja meseca.

- Nadam se da bi ti zakoni mogli da se nađu na dnevnom redu u nedelji od 18. maja. Plan nam je da oni budu usvojeni do kraja maja - rekla je Brnabićeva za RTS.

Navela je da se nada da će uskoro dobiti i komentare od strane ODIHR-a na Predlog izmene i dopuna Zakona o finansiranju političkih aktivnosti i podsetila da na to čekaju od 13. marta.

- Nadam se da ćemo tokom ove nedelje moći ODIHR-u da uputimo na mišljenje i Predlog izmene i dopuna Zakona o sprečavanju korupcije i time smo praktično adresirali sve preporuke ODIHR-a, osim onih koje se tiču olakšavanja glasanja osoba sa invaliditetom, ali to su tehničke preporuke i na tome ćemo paralelno da radimo, da vidimo kako možemo tim ljudima da olakšamo samostalno glasanje - rekla je Brnabić.

Na pitanje da li to onda znači da bi izbori mogli da budu raspisani i pre leta, Brnabić je rekla da to zavisi od predmetne nadležne institucije, predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića. Takođe, na pitanje o datumu održavanja sednice o poverenju Vladi, Brnabićeva je rekla da očekuje i da se ta sednica održi uskoro.

- Ja je očekujem uskoro. Razgovaraću prvo sa svim zainteresovanim stranama, da niko ne bude iznenađen, da opet nemamo taj narativ da smo mi nekog iznenadili, da oni nisu u Beogradu i nisu u Skupštini, već su na holidejima ili imaju nešto pametnije da rade osim da budu na svom radnom mestu, ali očekujem vrlo brzo da završimo to, na kraju krajeva, da skinemo sa dnevnog reda - rekla je Ana Brnabić.

Ona je ocenila da je ta sednica koju je tražila opozicija ništa drugo do politički performans.

- Sasvim je jasno da neko ko ne može da skupi ne samo kvorum, nego ne može da skupi onoliko narodnih poslanika koliko je potpisalo inicijativu za raspravu o poverenju, odnosno nepoverenju Vladi, nema dovoljno glasova da Vlada padne. Tako da je to politički performans, ali omogućićemo i taj politički performans, samo da pokažemo šta je to zaista demokratija i parlamentarizam - rekla je Brnabić.