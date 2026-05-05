Slušaj vest

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić, koja je učestvovala na konferenciji predsednika parlamenata EU i zemalja kandidata u Kopenhagenu, istakla je važnost ovog događaja i dodala da je konferencija korisna za Srbiju i jačanje saradnje zemalja kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.

- Konferencija je bila prilično korisna za nas, bilo je mnogo dobrih sastanaka na marginama, zvaničnih i nezvaničnih. Uradili smo najbolji posao koji smo mogli za Srbiju, to je uvek najvažnije. Ono što je posebno zanimljivo, jutros smo imali prvi neformalni sastanak ove inicijative kojom se uvodi posebna vrsta saradnje zemalja kandidata za članstvo u Evropskoj uniji zato što se svi suočavamo sa istim ili sličnim problemima. To su bilateralna pitanja koja se nameću na našem evropskom putu, a koja ne bi smela da se nameću, zatim ono što Evropska unija nameće kao eksperimentalna rešenja, ono što nigde u EU ne postoji, traže od zemalja kandidata kako bi se približili njoj. Zajedno možemo mnogo lakše da se izborimo protiv takvih stvari. I sledeća stvar, postoje velika kašnjenja u samim komentarima i čekanju na mišljenje Evropske komisije na neke predloge zakona. Ta kašnjenja se uvek obračunavaju nama i mi smo kritikovani zbog tih kašnjena. Nekad se komentari na izmene i dopune zakona od strane Evropske komisije čekaju i do tri, četiri meseca ukazala je Brnabićeva.

Dodala je da misli da je osnovni cilj ove inicijative to da su uvek ista pravila i standardi za sve zemlje kandidate.

- Meni je značajno to da su tu Ukrajina, Moldavija koje poštuju teritorijalni integritet Srbije i u tom smislu ne žele da vide predstavnike Prištine u tom formatu, što mislim da je principijelno. Dobra konferencija, vraćamo se sada kući i nastavljamo na izmenama i dopunama čitavog seta zakona koji se tiču poboljšanja izbornih uslova i primene mišljenja i preporuke Venecijanske komisije - poručila je Brnabićeva.

Ana Brnabić Foto: Printscreen

Komentarišući pisanje hrvatskih medija o zamrzavanju sredstava Srbiji, Brnabićeva je istakla da je ne čudi što je Hrvatska, kako je rekla, "izuzetno razočarana" time što Evropska komisija nije donela odluku da kazni građane Srbije zamrzavanjem sredstava iz fondova Evropske unije.

- To je ista politika, kao i politika blokadera. Ti ljudi jedino žele kažnjavanje Srbije, zato što im to donosi neku mogućnost i priliku da građani Srbije glasaju za blokadere koji nemaju drugu politiku osim 'kaznite Srbiju, kako biste nagradili nas'. Sve ono što je dobro za blokadere je loše za Srbiju i suprotno. Hrvatska i blokaderi dele zajedničke strateške interese, a to je da Aleksandar Vučić ne bude na čelu Srbije, zato što je Srbija koju on vodi Srbija koja ima svoje ja, svoju kičmu, koja je stabilna, sigurna, suverena i nezavisna - zaključila je Brnabićeva.