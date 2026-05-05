Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će odluku o tome kada će biti parlamentarni izbori saopštiti za desetak dana.

"Svakako ćemo odluku imati za desetak dana, tako da to je to. Nema zamki kada su izbori u pitanju", rekao je predsednik Vučić za Informer TV, pa nastavio:

"Tu ljudi odlučuju o tome kakvu budućnost žele i kome hoće da je povere. Ja samo mislim da su izbori veoma važna stvar i, kao što sam uvek govorio, da država nije igračka, tako da su izbori strašno važni, uvek. Birajući svoju budućnost, morate da izaberete one ljude koji će na najbolji način interese zemlje da čuvaju i štite. To nije jednostavno".

Predsednik Vučić je rekao da priprema težak i važan programski tekst koji će izaći u četvrtak u Kuriru.

"Neko će, pametnjakovići, da se sete da kažu: 'Pa što to nisi radio?'. Da, uradili smo, uradili smo mnoge od tih stvari 2014. Prođe vam jedan ekonomski ciklus koji se pokazao kao izuzetan, govorim o stvarnim rezultatima, ali i silom prilika i promenom okolnosti u svetu, vi morate mnoge stvari da menjate, da ubrzavate, da raskrstite sa nekim stvarima. I u programskom smislu, biće zanimljivo da ljudi pročitaju to što pišem. A zašto sam ovo rekao?", postavio je Vučić pitanje, pa nastavio:

"Zato što su izbori trenutak istine za svakoga ko se bavi ovim poslom, ali to je pre svega pitanje za budućnost zemlje i za budućnost ljudi, a ne za nas. To nije pitanje moje sudbine, lične, ili vaše, bilo koga drugog, to je pitanje miliona ljudi u ovoj zemlji. I neretko su narodi gubili i države, gubili svoju supstancu lošim odlukama na izborima. Zato su izbori strašno važni. Izbori nisu kafanska odluka. Od izbora zavisi sve i od posvećenosti, marljivosti, i od dobrih planova i programa. Ja nemam strah, imam uvek strah od Boga i strah, bojazan zbog svetskih okolnosti za budućnost Srbije, ali nemam strah od protivnika zbog dve stvari. Prva stvar je ta što video sam entuzijazam kod njih, video sam želju, vidim borbenost kada imate snage da zalepite, ma kako to besmisleno bilo, u jednom liftu preko stotinu nalepnica".

Vučič je govorio o nalepnicama "Studenti pobeđuju".