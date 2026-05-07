Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je programski tekst u Kuriru u kojem je izneo plan za Srbiju u pet tačaka.

Peta tačka plana za Srbiju obuhvata ubrzano ulaganje u znanje i razvoj naprednih tehnologija, posebno u oblasti veštačke inteligencije i robotike, kao i nastavak izgradnje data centara i nabavke superkompjutera, koje Vučić vidi kao ključne "fabrike budućnosti" za stvaranje digitalne inteligencije i jačanje tehnološke prednosti Srbije u odnosu na region.

- Agresivno usvajanje znanja i njegova primena u robotici, veštačkoj inteligenciji i modernim tehnologijama. Dalja kupovina superkompjutera i izgradnja data centara ne sme da se prekine zbog nedostatka električne energije. Data centri su najvažnije fabrike, one koje stvaraju inteligenciju, i to je jedna od stvari koja će da napravi razliku u našu, srpsku korist u odnosu na region - napisao je Vučić.

Vučić je naglasio da je Srbija mala evropska ekonomija, te ne može presudno da utiče na globalne promene, ali može da bude primer većim zemljama. Predsednik u tekstu navodi da su i Nemci već shvatili važnost povećanja produktivnosti, pa i Srbija treba da se time bavi na svom nivou.

Zato su, prema njemu, Srbiji potrebne ozbiljne i strukturne reforme koje treba da sprovedu odgovorni i iskusni ljudi, a ne, kako kaže, nagle i nepromišljene promene u teškim vremenima.

Predsednik je poručio da, i pored ostvarenih rezultata, vlast nije uspela da u dovoljnoj meri smanji aroganciju i bahato ponašanje pojedinaca na različitim nivoima vlasti.

Vučić je takođe ukazao na pojavu ljudi koji se ponašaju osiono, sa stavom "znaš li ti ko sam ja", umesto da pokažu osnovnu kulturu, skromnost i poštovanje u svakodnevnim situacijama. Naglasio je da niko ne bi smeo da bude iznad drugih i da omalovažava ljude, istakavši da je apsolutno na strani naroda.

Predsednik je istovremeno priznao i ličnu odgovornost, navodeći da je ranije previše pažnje bilo usmereno na rezultate, dok se zanemarivalo koliko ljudima znači više ljudskosti i empatije, odnosno manje osionosti i bahatosti, čak i više od samih rezultata.

Dodao je i da su protivnici s blokaderskih lista u proteklom periodu pokazali osionost i sujetu, ali bez jasnog programa i konkretnih rezultata.

Vučić je zaključio da je vreme za promene, veću posvećenost i odgovornost, kao i za promenu svesti i načina razmišljanja, ne samo u institucijama i infrastrukturi, već i u celom društvu.

