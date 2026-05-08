Premijer Đuro Macut ističe da je predlog predsednika Republike o smanjenju broja ministara, državnih sekretara, agencija i uprava potpuno opravdan.

- Ako bismo imali manji broj ministarstava, verovatno bismo bili mnogo operativniji. To je potpuno opravdan predlog i potpuno opravdan komentar. Ja sam imao priliku da s predsednikom Vučićem komentarišem na tu temu da je Vlada sa 31 ministarstvom glomazna i vrlo teška za komunikaciju. Mislim da se operativnost Vlade na taj način možda i usporava. Ako bismo imali manji broj ministarstava, verovatno bismo bili operativniji - smatra Macut.

On objašnjava da bi time adiministrativne procedure bile jednostavnije.

- Mi sada imamo digitalizovan prostor državni, koji značajno doprinosi bržoj i boljoj efikasnosti rada državne uprave, pa samim tim i Vlada je možda operativnija u nekom manjem obimu. Ako bismo racionalizovali broj ministarstava i broj i strukturu unutar ministarstava, verovatno bismo dobili isti, ako ne i bolji nivo operativnosti - istakao je Macut.

Napominje da bi se na taj način neke procedure lakše rešavale u okviru jednog ministarstva.

- Posle godinu dana rada shvatio sam da su neke stvari vrlo teško korektibilne. Postoji složenost oko toga da se određeni poslovi delegiraju na određene agencije koje mogu biti delovi ministarstava, jer oni danas i funkcionišu tako, ali su zvanično tela Vlade. Ona su pod kontrolom Vlade, a zapravo su između jednog ili dva ministarstva u koordinaciji sa, recimo, Generalnim sekretarijatom Vlade. Stvarno je to dosta komplikovano. Mislim da bi postojao prostor za takvu racionalizaciju i to potpuno podržavam - dodaje Macut.