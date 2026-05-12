Slušaj vest

Odbrana generala Ratka Mladića dostaviće danas Mehanizmu za međunarodne krivične sudove u Hagu podnesak na izveštaj nezavisnih lekara koji ocenjuju njegovo zdravstveno stanje kao terminalno, izjavio je njegov sin Darko Mladić.

Darko Mladić je sinoć rekao da odbrana radi na podnesku i da je rok za njegovo dostavljanje danas do kraja dana, ali nije mogao da iznese detalje sadržaja, prenela je Radio-televizija Republike Srpske (RTRS).

On je naveo da podnesak sadrži komentare odbrane na izveštaj nezavisnih lekara koje je dodatno angažovao haški Mehanizam, a koji su svoj izveštaj dostavili u petak.

Prema njegovim rečima, još nije dostavljen novi izveštaj lekara iz pritvorske jedinice u Hagu, koji, kako je rekao, mogu i da ne dostave svoje mišljenje.

Darko Mladić je podsetio da su ranije pritvorski lekari već izradili izveštaj, nakon čega su nezavisni lekari dali svoje nalaze na osnovu tog dokumenta.

- Ako budu imali primedbe, pritvorski lekari će dostaviti novi izveštaj, a ako ne, onda ga neće biti - rekao je Darko Mladić.

On je naveo da do kasnih popodnevnih sati juče odbrana nije dobila mišljenje lekara u haškom pritvoru, gde se general Mladić već dve godine nalazi na palijativnoj nezi.

Darko Mladić je dodao da je moguće da izveštaj pritvorskih lekara uopšte ne bude dostavljen odbrani, već da ga vidi samo sudija, iako bi, kako je rekao, trebalo da bude dostupan i odbrani.

On je potvrdio da u zdravstvenom stanju generala Mladića nema poboljšanja i da je ono i dalje veoma loše.