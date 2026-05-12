Slušaj vest

Sociolog Ivan Živkov bio je gost emisije ''Tema jutra'' na blokaderskoj N1 televiziji i tom prilikom je govorio o tzv. studentskoj listi, kao i o predstojećim parlamentarnim izborima u Srbiji.

Prema rečima sociologa, mnogi građani koji poručuju da će podržati tzv. studentsku listu, nemaju svest o tome da nosioci iste neće biti studenti, već ''neki odrasli ljudi'', kao i da će se na listi predsednika Srbije naći više studenata nego na njihovoj.

- Ja sam lično ubeđen da mnogi koji kažu da će podržavati studentsku listu nisu čak svesni da na toj listi neće biti studenti, nego da će biti neki odrasli ljudi. I sad, ako bih išao dalje u razradu te teze, mislim da Vučić razmišlja o tome da čak na njegovoj listi bude više studenata i da to može da koristi kao argument u kampanji, da na listi Srpske napredne stranke ima više studenata nego na studentskoj listi. I o tome treba voditi računa - rekao je Živkov.

Ono što je Živkov posebno istakao je da postoje problemi i previranja unutar studentskog pokreta i da to nije isti pokret kao onaj koji je bio pre samo godinu dana.

- Studentski pokret je jedan heterogeni pokret, tu postoje problemi unutar njega, postoje promene unutar njega tokom vremena, da to nije ono što je bilo pre godinu dana, sigurno ima nekih previranja - naglasio je.

Pogledajte u videu izjavu Ivana Živkova: