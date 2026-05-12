Novinarka Antonela Riha gotujući na blokaderskoj N1 ismejala je tzv. studentsku listu, govoreći da već godinu dana gledamo ''kasting za telenovelu''.

- Ti moraš da imaš sadržaj koji menja taj režim. Mi imamo, znači, u tom korpusu ljude koji su svojevremeno glasali za Preletačevića, što ja smatram merom političke pismenosti. Imaš ljude koji su proEU, imaš desno, levo i tako dalje. Tako da, ovaj, znaš, a sad mi već skoro godinu dana gledamo kasting kao za telenovelu: 'Da li je Lompar, da li je Žaklina'! - poručila je Riha.

I sociolog Ivan Živkov je na N1 komentarisao tzv. studentsku listu. ocenivši da mnogi građani koji poručuju da će je podržati emaju svest o tome da nosioci iste neće biti studenti, već ''neki odrasli ljudi''.

- Ja sam lično ubeđen da mnogi koji kažu da će podržavati studentsku listu nisu čak svesni da na toj listi neće biti studenti, nego da će biti neki odrasli ljudi. I sad, ako bih išao dalje u razradu te teze, mislim da Vučić razmišlja o tome da čak na njegovoj listi bude više studenata i da to može da koristi kao argument u kampanji, da na listi Srpske napredne stranke ima više studenata nego na studentskoj listi. I o tome treba voditi računa - rekao je Živkov.