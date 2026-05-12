Snežana Paunović rekla je da bi izmene četiri izborna zakona - koji su pred poslanicima u Skupštini - trebalo da doprinesu vraćanju poverenja u izborni proces, većoj transparentnosti i jasnijim pravilima za sve učesnike izbora.

Paunovićeva je za RTS rekla da dopuna i izmena izbornih zakona predstavlja još jedan deo paketa preporuka koji je Srbija dobila od ODIHR-a, ističući da je zakon predvideo da se implementacija sprovede u naredne dve godine.

- Ne treba dati kratke rokove, zato što kratki rokovi kod primene, pogotovo inovativnih delova zakona, umeju da pokažu svoje nedostatke i da ugroze funkcionisanje sistema. Zato je važno da sve te promene koje su suštinske imaju određeni rok, da pokažu svoje mane i vrline, da bismo eventualno i u tom smislu mogli da intervenišemo - rekla je ministarka.

Prema njenim rečima, nadležni u Narodnoj skupštini su ozbiljno shvatili njihove preporuke i krenuli u implementaciju istih, ne razmišljajući pritom mnogo da li će to naići na tu političku osudu koju danas slušamo.

Na pitanje zašto deo opozicije tvrdi da se tim izmenama ne diraju najosetljivije teme, kao i da je njima obuhvaćeno pet od 25 preporuka ODIHR-a, navela je da izmene o kojima opozicija govori nisu izmene koje se tiču izbornih zakona.

- Postoje neki drugi zakoni na kojima trenutno rade radne grupe, koji će vrlo brzo biti u skupštinskoj proceduri. Da li je ovo pet od 25 preporuka, možda to može matematički da se baš tako sabere, ali suštinske primedbe ODIHR-a je Skupština zaista vrlo posvećeno izanalizirala i implementirala u zakone, počev od Komisije za reviziju biračkog spiska - rekla je ministarka Paunović.

Ona je pozvala kolege iz opozicije da sačekaju kako bi shvatili koji zakon tretira koju preporuku ODIHR-a.

Jedan birač može da podrži više lista

- Da puste ljude koji se time ozbiljno bave, pa zašto da ne, i da im pomognu na potencijalnim javnim slušanjima ili javnim raspravama, da se i taj deo unapredi, ali nije ovo bežanje od suštinskih promena zakona - poručila je ona.

Na pitanje šta je rekao ODIHR da bi trebalo da znaju oni koji su tokom izbornog dana na glasačkom mestu i koji vode računa da izborni proces bude ispoštovan i bude po pravilu, Paunović je istakla da je ideja da njih edukuje Republička izborna komisija i njeni članovi, odnosno da budu sertifikovani kako bi pratili izborni proces.

Ukazala je da će licenca koju im budeo dao RIK važiti tri godine, nakon čega ona mora da se obnoviti.

Govoreći o izmeni koja se tiče toga da jedan birač može da podrži više izbornih lista i potencijalnim zloupotrebama ličnih podataka u tom slučaju, ministarka je naglasila da zloupotreba ne može biti, zato što će ti potpisi nužno morati da budu overeni u prisustvu ili notara ili referenata na lokalnom nivou, ako se radi o lokalnim izborima.

- Ne može biti zloupotrebe jer to zaista traži da svaki građanin, svaki glasač, mora fizički biti prisutan i podržati listu za koju se opredelio - zaključila je ministarka.