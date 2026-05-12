Nemački diplomata Kristijan Šmit posle pet godina napušta funkciju Visokog predstavnika u BiH i zbog toga zadovoljno trljaju ruke u Republici Srpskoj u kojoj Šmita nikad nisu ni priznali i do poslednjeg dana su ga smatrali nelegitimnim.

Svakako najviše razloga za slavlje ima Milorad Dodik, predsednik SNSD, koji je istakao da Šmit nije podneo ostavku, već da je oteran, što je, kako je istakao, "predstavljalo veliku blamažu za Šmita"!

- Mi smo poslali naš izveštaj Savetu bezbednosti UN i u njemu smo tačno evidentirali sve stvari koje je Šmit loše uradio. Zbog toga ćemo tražiti da se preispitaju sve odluke koje je doneo, a poseban pravni tim će ga tužiti u Nemačkoj - rekao je Dodik.

Radomir Lukić, profesor Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu, ističe da je Šmit izgubio podršku relevantnih faktora, pre svega SAD, i da nikada nije ni stekao poverenje Rusije i Kine u Savetu bezbednosti UN.

- Stalno je imao namršteni izraz lica, a takva mu je bila i politika koju je vodio. Doduše, manje-više svi visoki predstavnici u BiH su radili isto, ali neko je radio s lakoćom, a neko s namrštenim izrazom lica. Vremenom je nasilje koje su činili nad pravnim poretkom jačalo, da bi kulminiralo s Valentinom Inckom i Kristijanom Šmitom, a odlazak Šmita imao bi težinu i značio bi nešto kada bi na njegovo mesto došla prava ličnost - istakao je Lukić za RTRS.

Mediji u BiH u ovom trenutku barataju sa dva moguća kandidata koji bi mogli da zamene Šmita. Jedan od njih je italijanski diplomata Antonio Zanardi Landi, koga bi, kako se spekuliše, želeli da vide Amerikanci, a drugo je Karen Pirs, britanska specijalna izaslanica za zapadni Balkan sa odličnim odnosima s administracijom Donalda Trampa.

Karen Pirs s predsednikom Vučićem u Beogradu, u avgustu 2025.

U svakom slučaju, mediji pišu da je izvesno da će novi visoki predstavnik biti imenovan na isti način kao i Šmit, bez formalne saglasnosti Saveta bezbednosti UN, a ako se tako desi, onda padaju u vodu teorije da je za odlazak Šmita odgovoran Milorad Dodik jer Dodik zastupa poziciju Rusije koja želi da se novi visoki predstavnik izabere u UN.

Šef Misije BiH u EU Obrad Kesić ocenio je povodom odlaska Kristijana Šmita da su "gubitnici svi koji su dopustili da jedan stranac dođe bez legitimiteta, bez okvira međunarodnog prava, jer nije prošao kroz Savet bezbednosti UN gde jedino može legalno da se dobije mandat".

- Rekao bih da je, zasad, pobedila pravda, ali moram da istaknem da već postoje najave da bi ista greška mogla ponovo da bude napravljena. Oni koji su posle sastanka ministara govorili o tome da treba Savet za implementaciju mira (PIC) da imenuje visokog predstavnika svesno krše međunarodno pravo. Ne postoji PIC ni u Dejtonskom sporazumu, niti kao pojam u međunarodnom pravu - poručio je za RTS Obrad Kesić.

Kada je reč o Šmitovom nasledniku, Kesić smatra da to mora biti osoba sa jasnim zadatkom, a to je da zatvori Kancelariju visokog predstavnika.

- Vrlo je važno da ta osoba ima poverenje Vašingtona i Moskve, ali i ljudi koji predstavljaju političku i izbornu volju građana Bosne i Hercegovine, a to znaci dva entiteta i tri konstitutivna naroda - zaključio je Obrad Kesić.

U ovom trenutku kao glavni favorit za preuzimanje funkcije Visokog predstavnika ima Antonio Zanardi Landi, iskusan italijanski diplomata koji je službovao kao ambasador u Srbiji i Ruskoj Federaciji.

Interesantno je da je on u intervjuu za beogradske medije u januaru 2023. godine govorio o svom odnosu sa Srbijom:

- Oduvek sam bio ubeđen da Srbija ima važnu ulogu u Evropi, a pre svega u odnosima sa Italijom. Svojevremeno je, pre tridesetak godina, italijanski ministar spoljnih poslova Đani de Mikelis rekao: "Ako Srbija ne postane članica Evropske unije, Italija će biti odsečena od Balkana, a ne suprotno". To je slikovit izraz, ali on nosi dosta istine u sebi. Drugim rečima, Evropa mora rešiti neka fundamentalna pitanja, gde se nalazi i kuda se kreće i proceniti da li će moći formirati nezavisni odbrambeni sistem i efektivnu zajedničku spoljnu politiku. Ako se i kada se to izbistri, sve će doći na svoje mesto, uključujući ulazak Srbije u EU. Italija je uvijek davala veliki prioritet odnosima sa Srbijom, a Beograd je uvek bio ključna diplomatska pozicija za ambasadora!