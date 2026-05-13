Poslanici Skupštine Srbije nastavili su danas nešto posle 10.00 časova objedinjenu načelnu raspravu o izmenama seta izbornih zakona koje je podneo poslanik Srpske napredne stranke Miroslav Petrašinović.

Šef poslaničke grupe SNS Milenko Jovanov tražio je repliku na sraman govor Stefana Janjića, poslanika iz stranke Zdravka Ponoša Srbije Centar (SRCE).

Milenko Jovanov

- Ne mogu da zanemarim ove pokušaje duhovitosti, pa priča o pokradenim izborima... Evo samo građani da čuju kako to izgleda u brojevima. Dakle, na izborim gde njegov lider učestvuje na predsedničkim izborima ukupne ujedinjene opozicije, Aleksandar Vučić osvoji dva miliona i 224 hiljade 914 glasa, a kompletna opozicija stane iza tog kandidata koji dobije 698.538 glasova, odnosno Aleksandar Vučić osvoji 60,01 procenata, a on 18,84 procenta. Pa koliko smo mi to pokrali? Dakle, uz sve njihove kontrolore oko biračkih mesta, uz članove biračkih odbora, uz izborne komisije, mi smo ovde ukrali otprilike milion i 400 hiljada glasova. Pa jeste li vi idioti, ili ste nesposobni? Na to pitanje nikako da mi odgovorite, ako neko tolike glasove ukrade pored vas. Ovde se radi o nečemu drugom - o njihovom licemerju koje sada i blokaderi prepoznaju kod njih. Kad vam nije bitno da li ćete sedeti ovde, što ne podržite tu "studentsku" listu? Što idete na televiziju i pričate sve najgore o onima koje ste u nebesa dizali do juče? Grebete i rukama i nogama da ostanete ovde.

Jovanov se takođe dotakao i pomenutog nasilja na ulicama:

- Što se tiče nasilja na ulicama - satarom šaljete ljude na simpatizere SNS-a. Satarom dolazi čovek da napada ljude i seče transparente i Vi pričate o nekakvom nasilju.

Janjić je prethodno, između ostalog, izneo i teške optužbe na račun vladajuće stranke da su učestvovali u nasilju nad jednim licem, bez ikakvih dokaza umešanosti.

Stefan Janjić

- Ovog čoveka su ljudi oteli, ubacili u kombi, prebili ga i kad se digla dževa na društvenim mrežama, pustili ga, dali mu dvesta evrića i rekli: Nemoj da kažeš da smo mi iz SNS - poručio je Janjić, uz priloženu fotografiju mladića.

Govorio je na početku svog obraćanja o zatvoru.

- Ne znam da li se u našim zatvorima nosi narandžasta boja, ali mogu neke od vas da zamislim u njima. Pripremajte se za vašu budućnost, pošto vam je kraj svakako blizu. Da ne gledam nikog od vas na slobodi - izgovorio je Janjić.

