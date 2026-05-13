BRNABIĆ U SKUPŠTINI: ''Od koga branimo Srbiju? Pa, od vas blokadera! Da je ponovo ne opljačkate kao onda KADA JE 500.000 LJUDI OSTALO BEZ POSLA''! VIDEO)
Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić tokom današnje sednice Skupštine, odgovorila je argumentima na prozivke opozicije.
- Mi, kažete, nismo Srbija. Negde i jesmo, makar većinska. Ne predstavljamo svakako sve građane Srbije, ali većinsku predstavljamo. I pitate 'od koga branite Srbiju, od nas'? Da, branimo Srbiju od vas. Zato što dok ste vi bili na vlasti 550.000 ljudi je ostalo bez posla, a mi smo vizijom Aleksandra Vučića i njegovim radom stvorili preko 600.000 radnih mesta. Te da, branimo je od vas da je ne uništite ponovo. Pričate o 500 radnih mesta u Kraljevu, otvorićemo 800 - rekla je Brnabić.
Brnabić je još jednom podsetila kolege poslanike kako je bivša vlast pljačkala narod i pustošila zemlju, privatizovala sve državno i upitala da li misle da će ljudi to da zaborave.
- Zahvaljujući vašim pljačkaškim privatizacijama 550.000 ljudi je ostalo bez posla. Mislite da će ljudi to da zaborave? Deca tih ljudi, unuci tih ljudi? Neće. I uvek će se sećati pod kojom vlašću su te porodice ostale bez hleba na stolu, vašom vlašću. Da, branimo Srbiju od vas i daćemo sve od sebe i radićemo još više da je odbranimo od vas - poručila je Brnabićeva otvoreno blokaderima iz bivše vlasti.
