Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić  tokom današnje sednice Skupštine, odgovorila je argumentima na prozivke opozicije. 

- Mi, kažete, nismo Srbija. Negde i jesmo, makar većinska. Ne predstavljamo svakako sve građane Srbije, ali većinsku predstavljamo. I pitate 'od koga branite Srbiju, od nas'? Da, branimo Srbiju od vas. Zato što dok ste vi bili na vlasti 550.000 ljudi je ostalo bez posla, a mi smo vizijom Aleksandra Vučića i njegovim radom stvorili preko 600.000 radnih mesta. Te da, branimo je od vas da je ne uništite ponovo. Pričate o 500 radnih mesta u Kraljevu, otvorićemo 800 - rekla je Brnabić.

 Brnabić je još jednom podsetila kolege poslanike kako je bivša vlast pljačkala narod i pustošila zemlju, privatizovala sve državno i upitala da li misle da će ljudi to da zaborave.

 - Zahvaljujući vašim pljačkaškim privatizacijama 550.000 ljudi je ostalo bez posla. Mislite da će ljudi to da zaborave? Deca tih ljudi, unuci tih ljudi? Neće. I uvek će se sećati pod kojom vlašću su te porodice ostale bez hleba na stolu, vašom vlašću. Da, branimo Srbiju od vas i daćemo sve od sebe i radićemo još više da je odbranimo od vas - poručila je Brnabićeva otvoreno blokaderima iz bivše vlasti.  

