Slušaj vest

Centralna izborna komisija (CIK) u Prištini saopštila je da su 23 politička subjekta podnela liste kandidata za izbore na Kosovu i Metohiji 7. juna i da je na njima ukupno 917 kandidata, a da četiri stranke koje su najavile učešće na izborima nisu podnele liste kandidata.

Rok za podnošenje lista kandidata za poslanike skupštine privremenih institucija samouprave u Prištini istakao je u ponoć.

- Tokom perioda od 11 dana (2. maj - 12. maj 2026. godine) CIK je primio liste kandidata za poslanike od 23 politička subjekta, od kojih 18 političkih partija, 3 koalicije, 1 građanske inicijative i 1 nezavisnog kandidata. Četiri političke partije, koje su ranije najavile učešće na izborima, nisu dostavile listu sa imenima kandidata za poslanike - navedeno je u saopštenju CIK-a.

Ukupan broj predloženih kandidata je 917, od kojih su 603 muškarci i 314 žene.

CIK je ranije odredio da proces sertifikacije kandidata treba da budei završen do 15. maja.

Skupština privremenih institucija u Prištini ima 120 poslaničkih mesta. Vanredni izbori na KiM biće održani 7. juna, pošto skupština nije uspela da izabere predsednika privremenih institucija u roku koji je odredio ustavni sud u Prištini, odnosno do 28. aprila.

Srpska lista predala je listu kandidata za poslanike na predstojećim parlamentarnim izborima na Kosovu i Metohiji.