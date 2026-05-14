Slušaj vest

Politički analitičar i novinar Uroš Piper komentarisao je razdor u blokaderskim redovima, iznošenje različitih stavova unutar stranačkih saboraca Zeleno-levog fronta, Dobrice Veselinovića i Radomira Lazovića.

- Potpuno rasulo na blokaderskoj sceni! Najnovije trvenje je u Zeleno-levom frontu. Danas se oglasio Dobrica Veselinović, koji je rekao u intervjuu za nedeljnik ''Vreme'' da je za njega potpuno besmisleno pitanje i besmislena mu je ideja da se nekome da bezuslovna podrška. Kada ga je novinar pitao da li bi ta stranka dala bezuslovnu podršku studentsko-blokaderskom pokretu, on je rekao: "Zašto onda stranke uopšte postoje?" I u pravu je, u suštini – poručuje Piper.

Dobrica Veselinović je u intrevjuu istakao da je odluka ZLF da se podrži studentsko-blokaderska lista, da je to kratkoročna odluka i važi samo ako izbori budu bili na leto.

- Međutim, Radomir Lazović, drugi glavni čovek u ZLF je rekao da je ta odluka zakucana munjom u kamen i da je ništa neće menjati. Mi sad imamo sukob u Zeleno-levom frontu između Dobrice i Radomira, a on će se, verovatno, okončati na unutarstranačkim izborima koji će biti u junu mesecu u Zeleno-levom frontu - naglasio je analitičar.

- To je samo jedna stranka sa 1 ili 2 odsto podrške. Mi imamo 10 do 15 takvih stranaka. I imamo blokaderski pokret sa 5-6 frakcija. Zamislite da oni vode državu. Zamislite da oni moraju da odlučuju o pitanjima o makroekonomskoj stabilnosti, o geostrateškim pitanjima, gde će i kako će Srbija, pa svih ostalih, pa i do svih ostalih pitanja u Srbiji. Potpuni haos bi nastao. Ne bi se znalo ko pije, ko plaća, i nikakva stabilnost i sigurnost ne bi postojala u državi. Zato se radujem izborima gde će svi takvi, i Dobrice i Radomiri, završiti na smetlištu političke istorije - za kraj je rekao.