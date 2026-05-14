- Juče u 15:37 ste objavili tvit da ste se šalili i da ćete biti pristojni. Jutros vidim da ste sat vremena posle toga napisali kako se Vaša majka plaši da li ćete se živi vratiti sa protesta, dok moja ćerka radi za EXPO. Istina je, sve majke čija deca idu na proteste se plaše, jer ta opasnost realno postoji danas u Srbiji. Plašimo se i majka moje ćerke i ja, jer je naša ćerka bila na svakom protestu koji je organizovan. I teško nam je kada je neko optužuje da radi za EXPO jer je poverovao u laži Branimira Nestorovića i nekih tviteraša. Laži, jer moja ćerka nikada ništa za EXPO radila nije. Što se tiče komentara Vladimira Štimca koji podržava takve neistine i još navija da se nastave, mogu samo i njemu i svima ostalima da poželim da njihova deca ne dožive ni 1% onoga što su moja dece zbog mene proživela i dan danas proživljavaju - napisao je Đilas.