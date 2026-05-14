Iz Brisela je stigla i zvanična potvrda - evropska komesarka za proširenje Marta Kos sutra stiže u zvaničnu posetu Prištini. Cilj posete je, kako se navodi, podsticanje daljeg napretka Prištine u procesu evrointegracija.

Bez mnogo buke i bez velikih očekivanja, tako se na KiM dočekuje evropska komesarka za proširenje. U Prištinu stiže u jeku priprema za vanredne parlamentarne izbore zakazane za 7. jun.

- Ja ne bih ovom trenutku u kojem dolazi davala neki poseban značaj, tj. neposredno pred izbornu kampanju, ali moram da naglasim da generalno tema EU nije sporna za političke partije na Kosovu, jer postoji opšti konsenzus kod svih partija da podržavaju evrointegracije - rekla je Milica Andrić Rakić iz NVO Nova društvena inicijativa.

Unija je garant i Zajednice srpskih opština koju Priština odbija da formira 13 godina. Poznavaoci prilika ocenjuju da poseta komesarke za proširenje neće doneti pomak u dijalogu.

- To je jedan od razloga zašto vladi Samoopredeljenja odgovara ova situacija gde su oni faktički sve vreme samo u tehničkoj vladi, jer vi na tehničku vladu ne možete da vršite veliki pritisak za sprovođenje teških političkih reformi, posebno onih koje se odnose na dijalog - kaže Andrić Rakić.

Na spisku tema koje donosi gošća iz Brisela moglo bi da se nađe i goruće pitanje za srpsku zajednicu - primena zakona o strancima.

- Sprovođenje ne ide u praksi kako je obećano, a rok za važenje sprskih ličnih karata ističe 15. juna, posle toga lica koja nemaju kosovske isprave neće moći više da funkcionišu na KiM. Tako da bi to trebalo da bude tema prvenstveno između Brisela i vlade u Prištini jer je EU garant tog sporazuma - smatra politikolog Ognjen Gogić.

Gogić ističe da deluje da je EU uvidela da mora da traži načina da sa Kosovom sarađuje pre završetka procesa formiranja institucija u Prištini jer to deluje kao proces koji je beskrajan i koji se nikada neće okončati.

Ovo će biti prva poseta Marte Kos Prištini od kada je preuzela dužnost komesarke za proširenje krajem 2024. godine. Iako je bilo u planu da na KiM boravi u martu, posetu je otkazala nakon raspuštanja parlamenta u Prištini.