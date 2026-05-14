Šef poslaničke grupe SNS Milenko Jovanov danas je u Skupštini Srbije komentarisao incident ispred Pravnog fakulteta, kada je tokom blokade studenata blokadera, jedan muškarac svojim automobilom, vozeći u rikverc namerno udario i oborio starijeg čoveka (90 godina).

Jovanov je vrlo jasno ukazao da na ulici niko nije bezbedan od onih, kako je rekao, koji se ponašaju kao drumski razbojnici.

Incident kod Pravnog

- Pojave se iz nebuha, neprijavljeno održe skup, blokiraju ulicu, i to je to. Srećom niko nije stradao, lakše su povrede u pitanju, ali je ovo još jedan pokušaj one nekrofilske politike koju smo imali prilike da vidimo milion pita. I naravno da će se zameniti uzroci i posledice. Dakle, da neko nije blokirao ulicu niko ne bi mogao na ulici ni da ga udari. Da je prijavio skup, taj skup bi bio obezbeđen pa niko ne bi mogao da priđe. Ali da ja sada izađem iz Skupštine pa trčim između ovih duplih traka tamo-vamo, pa sigurno da bi me neko udario u nekom momentu. Teško da bi se moglo desiti da me neko ne udari. Dakle, ljudi, hajde da postavimo stvari onakve kakve jesu, nemojte da izmišljate gluposti i da pokušavate da relativizujete. Ne smete, nemate hrabrosti da ukažete na odgovornost onih koji organitzuju ovakve stvari! Zašto? Pa zato što ste i sami uključeni u njihove zborove, plenume i sve ostalo... Na neki način - rekao je Jovanov.

- Tu, na tom neprojavljenom skupu, pojavio se političar Đokić. Da on vidi šta se desilo. Isti čovek koji se sakrio u mišju rupu kada je dete poginulo na Filozofskom fakultetu. Kada je dete poginulo tako što je prošlo kroz njegivu zgradu, kroz Rektorat. To mu nije bio razlog da se pojavi, ni tada ni sutradan. To je bio razlog da sutradan ode na proslavu na Poljoprivredni fakultet u zemunu. Dete poginulo, on otišao na proslavu. Sad je neko udaren na raskrsnici, on je dotrčao da vidi šta je. Kakvi su to neljudi! Gde će duša tim ljudima, to se ja samo pitam! Jel moguće da u takvim stvarima neko vodi računa o tome da li će to da mu naruši neki nabeđeni ugled ili poziciju - zaključio je Milenko Jovanov.

