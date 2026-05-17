Čanak je u podkastu "U kontru" sarajevskog "Oslobođenja" predstavljen kao "legenda opozicijske scene u Srbiji", nastavio svoj narativ da "Srbija živi u fašozmu", a žalio se kako blokaderi svojim protestima nimalo nisu oslabili predsednika Aleksandra Vučića.

Prema Čankovim rečima, sve demonstracije koje su održane u prethodnih godinu i po dana u Srbiji bile su potpuno besmislene.

- Zato ja gledam sve ove demonstracije i sve to i sve je to super, ali vi deco glumite politiku, vi se ne bavite politikom. Ovo je presipanje iz šupljeg u prazno - rekao je Nenad Čanak.

Kako je dodao, oni su to "dobro krenuli i to je bilo sve čisto" kada su krenuli novosadski studenti, ali da su se onda pojavili beogradski studenti.

- Oni su odjedanput krenuli da to nešto koordinišu, ali onog trenutka kad nešto počne da se koordiniše iz Beograda, onda je to propala stvar, nema šta. Kako god to bilo, ti u Novom Sadu nisi imao krstače, popove, to tamjanisanje... U Beogradu je to redovna scenografija - rekao je.

On je zatim rekao kako se "najgori šljam skupio oko Srpske pravoslavne crkve".

- Ti isti idu u Tumane, to je neki manastir, i tamo ih ovi neki leče... - rekao je on i nastavio da sipa uvrede na račun SPC.

Pogledajte u snimku šta je sve Čanak izjavio u Sarajevu: